Na Čiovu rušijo črne gradnje ob morju

Lastniki tega objekta so poskušali ustaviti rušenje. Dostop so lastniki namreč poskušali blokirati z bagrom, a so pristojni našli način, da so zaobšli to oviro. Uspelo se jim je prebiti do objekta, iz njega odnesti stvari in začeti z rušenjem. Poleg tega objekta bodo na Čiovem porušili še dve stavbi. Inšpektor Andrija Mikulić je ob tej priložnosti povedal, da se bo inšpekcija še vedno borila proti nelegalnih gradnjam in da pri tem ne bodo popuščali.