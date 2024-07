Na jugu Cipra so se oglasile sirene kot takrat, ko se je začela turška invazija

Na grškem jugu otoka so se ob 4.30 po srednjeevropskem času oglasile sirene, ob isti uri, ko se je na ta dan leta 1974 začela turška invazija. Na spominski slovesnosti v Nikoziji je ciprski predsednik Nikos Hristodulides poudaril, da je ponovna združitev Cipra edina prava pot naprej.

"Ne glede na to, kaj gospod Erdogan in njegovi predstavniki na zasedenih območjih počnejo ali govorijo, je Turčija 50 let pozneje še naprej odgovorna za kršenje človekovih pravic celotnega ciprskega ljudstva in za kršenje mednarodnega prava," je dodal.

Na jugu danes pričakujejo grškega premierja Kiriakosa Micotakisa, ki se bo s Hristodulidesem udeležil nekaterih spominskih slovesnosti.