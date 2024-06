Na Cipru vročinski val ne popušča: živo srebro nad 40 stopinj Celzija

Otok se z vročino spopada od ponedeljka. V prestolnici Nikozija za danes napovedujejo 44 stopinj Celzija.

V zadnjih dneh se je živo srebro čez dan povzpelo preko 40 stopinj Celzija, ponoči pa se ni bistveno spustilo in vztrajalo malo pod 30 stopinjami. To pa je nevarno, saj se telo zaradi vročine med spanjem ne more spočiti, svarijo zdravniki.