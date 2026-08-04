Na čolnu z migranti zagorelo, iz morja rešili skoraj 160 ljudi

Po podatkih francoskih oblasti so migranti v ponedeljek izpluli iz obmorske vasi Veules-les-Roses v Normandiji.
Tiskovni predstavnik britanske obalne straže je medtem sporočil, da so britanska reševalna plovila priskočila na pomoč, potem ko je "davi v francoskem območju iskanja in reševanja zagorelo plovilo".
V minulih tednih so očividci v Franciji poročali o čolnih, večjih od običajnih, ki so prečkali preliv. Po njihovih besedah so bili dolgi 12 metrov namesto običajnih osem ali deset. Francoske pomorske oblasti pa so sporočile, da se je povprečno število prebežnikov, ki na majhnih čolnih skušajo prečkati preliv, s 26 v letu 2021 povečalo na 65 v začetku letošnjega leta.
Francija je že dolgo izhodišče za prebežnike, ki želijo prek Rokavskega preliva priti do Združenega kraljestva. Lani jih je po prečkanju morja na Otoku pristalo več kot 41.400, kar je bilo drugo največje število po letu 2018.
Za nevarno in včasih smrtonosno potovanje čez eno najprometnejših pomorskih poti na svetu migranti tihotapcem plačajo na tisoče dolarjev. Na pot se pogosto odpravijo na prepolnih gumijastih čolnih. Letos je pri poskusu prečkanja preliva doslej umrlo 14 migrantov, lani pa najmanj 29.
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