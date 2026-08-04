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Na čolnu z migranti zagorelo, iz morja rešili skoraj 160 ljudi

Calais, 04. 08. 2026 15.48 pred 5 dnevi 1 min branja 12

Avtor:
STA M.S.
Migranti

Francoska in britanska obalna straža sta v Rokavskem prelivu rešili 157 migrantov, potem ko je na njihovem čolnu izbruhnil požar, so sporočile oblasti obeh držav. Po navedbah francoske policije so prebežniki skočili v morje, potem ko je na meji med francoskimi in britanskimi vodami na čolnu izbruhnil požar. Žrtev naj ne bi bilo.

Po podatkih francoskih oblasti so migranti v ponedeljek izpluli iz obmorske vasi Veules-les-Roses v Normandiji.

Tiskovni predstavnik britanske obalne straže je medtem sporočil, da so britanska reševalna plovila priskočila na pomoč, potem ko je "davi v francoskem območju iskanja in reševanja zagorelo plovilo".

V minulih tednih so očividci v Franciji poročali o čolnih, večjih od običajnih, ki so prečkali preliv. Po njihovih besedah so bili dolgi 12 metrov namesto običajnih osem ali deset. Francoske pomorske oblasti pa so sporočile, da se je povprečno število prebežnikov, ki na majhnih čolnih skušajo prečkati preliv, s 26 v letu 2021 povečalo na 65 v začetku letošnjega leta.

Francija je že dolgo izhodišče za prebežnike, ki želijo prek Rokavskega preliva priti do Združenega kraljestva. Lani jih je po prečkanju morja na Otoku pristalo več kot 41.400, kar je bilo drugo največje število po letu 2018.

Za nevarno in včasih smrtonosno potovanje čez eno najprometnejših pomorskih poti na svetu migranti tihotapcem plačajo na tisoče dolarjev. Na pot se pogosto odpravijo na prepolnih gumijastih čolnih. Letos je pri poskusu prečkanja preliva doslej umrlo 14 migrantov, lani pa najmanj 29.

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KOMENTARJI12

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ramstein
05. 08. 2026 08.47
Krščanstvo in islam – dve popolnoma različni zgodovini, dve različni osebnosti, dva različna družbena modela V javnih razpravah se pogosto sliši, da so “vse religije podobne” ali da “učijo isto”. Toda ko pogledamo izvor, osebnosti, besedila in zgodovinske posledice, postane jasno, da sta krščanstvo in islam med seboj tako različna, da ju je težko sploh postaviti v isti okvir. Razlike niso akademske. Oblikujejo družbene norme, vplivajo na integracijo in določajo, kako se skupnosti odzivajo na sekularna okolja, kot je Evropa. Jezus: učitelj nenasilja, brez politične oblasti Jezus iz Nazareta ni bil vojskovodja, ni ustanavljal države, ni pisal zakonov, ni vodil vojn. Njegovo učenje je bilo radikalno nenasilno: ljubezen, odpuščanje, nenasilje, pomoč ubogim, zavračanje maščevanja. Ko so ga hoteli postaviti za političnega voditelja, je to zavrnil. Ko so ga hoteli uporabiti v konfliktih, je izbral nenasilje. Njegovo življenje je bilo dosledno miroljubno. Zato je krščanstvo v svojem jedru duhovna, moralna tradicija. Res je, da je imelo krščanstvo v zgodovini nasilne faze (križarske vojne, inkvizicija), vendar današnja evropska oblika krščanstva ni politična religija. Je sekularizirana, neekspanzivna in ne želi urejati države. Misijonarji, kot Pedro Opeka, širijo krščanstvo z delom, pomočjo in humanitarnostjo, ne s prisilo. Mohamed: politični voditelj, vojskovodja, ustanovitelj države Mohamed pa je bil zgodovinsko popolnoma drugačna osebnost. Bil je politični voditelj, vojskovodja, organizator plemenske skupnosti, ustanovitelj države in zakonodajalec. Vodil je vojaške pohode, sklepal zavezništva, določal kazni, urejal zakone, organiziral družbo. Njegova vloga je bila politična, ne samo duhovna. To ni vrednostna sodba, to je zgodovinski opis njegove funkcije. Zato je islam v svojem izvoru politično‑pravni sistem, ne samo religija. Koran in zgodnji islamski pravni korpusi vsebujejo pravila o družbi, kaznih, vojni, dedovanju, zakonu, vlogah spolov, oblačenju, obnašanju. To je sistem, ki je urejal življenje skupnosti. Aisha: zgodovinski podatek, ki ga ni mogoče olepšati V najstarejših kanonskih islamskih virih (Sahih al‑Bukhari, Sahih Muslim) je zapisano, da je bila Aisha: – stara približno 6 let ob sklenitvi zakonske zveze, – približno 9 let ob začetku zakonskega sobivanja. To so primarni islamski viri, ne zahodni komentarji. Kasnejše interpretacije, ki dvigujejo starost na 12, 14 ali več, so moderne reinterpretacije, ki so nastale zato, ker se sodobni muslimanski intelektualci zavedajo, da je zgodovinski podatek nezdružljiv z današnjimi moralnimi normami. Toda najstarejši viri so jasni. To dejstvo samo po sebi pokaže, kako drugačen je bil kontekst nastanka islama. Jezus ni imel mladoletnih žena. Mohamed jih je imel. Jezus ni vodil vojn. Mohamed jih je. Jezus ni ustanavljal države. Mohamed jo je. To niso podobni osebnosti in ne podobni moralni okviri. Zakaj se razlike med izvoroma prenesejo v sodobnost Krščanstvo v Evropi je danes sekularizirano. Islam pa je v nekaterih regijah sveta še vedno politično‑pravni sistem. Ko ljudje iz teh okolij pridejo v Evropo, se politična oblika religije pogosto prenese v diasporo. Če se skupnosti koncentrirajo v istih četrtih, nastanejo vzporedne norme, lokalni pritiski, neformalni voditelji in pravila, ki niso evropska. To se dogaja v Franciji, Belgiji, Švedski, Nemčiji, Italiji in drugod. To niso “kalifati” v formalnem smislu, ampak kulturne enklave, kjer se ohranja družbeni red iz izvorne države. To ni napad na ljudi, ampak opis sociološkega mehanizma: ko je religija v izvorni državi politični sistem, se ta sistem prenese v diasporo, če integracija ne deluje. Zaključek: dve religiji, dva svetova Krščanstvo in islam nista “podobni religiji”. Sta dva popolnoma različna svetova, ki izvirata iz dveh popolnoma različnih osebnosti, dveh popolnoma različnih zgodovinskih kontekstov in dveh popolnoma različnih družbenih modelov. Jezus je bil učitelj nenasilja. Mohamed je bil politični voditelj in voj
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+3
3 0
Uporabnik1558623
04. 08. 2026 21.45
Jaz nisem kriv, da Amerika, Izrael in še kdo dela sranje po svetu. Ne pristanem na to, da nekateri opravičujejo migracije s tem kar dela nekaj posameznih politikov in kapitalistov. V Evropo prihajajo ljudje, ki so druge kulture, ki se noče, ne more, prilagoditi naši. Zato smatram to migracijo kot invazijo islama na Evropo. Pa še vprašanje za tiste, ki to podpirajo. Kam boste potem vi migrirali, ko bo Evropa postala Islamski kalifat? Rusijo? Kitajsko?
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+0
1 1
ramstein
05. 08. 2026 08.52
Ali se Islam kot rakova tvorba že desetletja nasilno širi po Afriki prav tako zaradi Amerike? Ali pobijajo Kristjane po Afriki zaradi Amerike? Lepo vas prosim!
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+1
2 1
konc
04. 08. 2026 19.45
To bando je treba vso komplet izvoziti nazaj tja, od koder so prišli. Naši zanamci nam bodo hvaležni. Oni sodijo v svoj prostor, z njihovimi navadami in njihovo kulturo. Z nami niso kompatibilni.
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+3
3 0
natas999
04. 08. 2026 18.46
in??
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+1
1 0
CenterDesno
04. 08. 2026 18.00
Dokler jih bodo raznorazne "zelene" organizacije vozile v evropo......alo ???? Če jih rešijo na morju, naj jih odpeljejo od kjer so prišli, mi ne rabimo več fehterjev, da jih fojtramo....goni to vse nekam....ma kaj smo mi ???? Rdeči križ za celo afriko in bližnji vzhod ???? Še neštetokrat so dokazali z svojimi dejanji, da niso kompatibilni z napredno civilizacijo, našo kulturo itd.....opice sodijo na drevesa.
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+8
9 1
DOVOLJ
04. 08. 2026 17.50
Hitro h izdajalci Golobu, gusarci, sukićki, mesecu, Jankoviću vse na dom!
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+3
3 0
wsharky
04. 08. 2026 17.15
ne vem zakaj so jih šli reševat, saj so polnoletne osebe, odgovorne za svoja dejanja
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+11
12 1
makz75
04. 08. 2026 17.08
hahaj zagorelo... zakurili so... da jih potem rešijo
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+13
13 0
Morgoth
04. 08. 2026 16.35
Bogi čoln.
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+3
5 2
periot22
04. 08. 2026 16.32
Od kod jim denar od Sorosa!
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+8
10 2
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