Na čolnu z migranti zagorelo, iz morja rešili skoraj 160 ljudi

Po podatkih francoskih oblasti so migranti v ponedeljek izpluli iz obmorske vasi Veules-les-Roses v Normandiji.

Tiskovni predstavnik britanske obalne straže je medtem sporočil, da so britanska reševalna plovila priskočila na pomoč, potem ko je "davi v francoskem območju iskanja in reševanja zagorelo plovilo".

V minulih tednih so očividci v Franciji poročali o čolnih, večjih od običajnih, ki so prečkali preliv. Po njihovih besedah so bili dolgi 12 metrov namesto običajnih osem ali deset. Francoske pomorske oblasti pa so sporočile, da se je povprečno število prebežnikov, ki na majhnih čolnih skušajo prečkati preliv, s 26 v letu 2021 povečalo na 65 v začetku letošnjega leta.