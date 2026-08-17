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Na Cresu našli truplo vodje italijanskega teniškega kluba

Cres, 17. 08. 2026 12.42 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Ti.Š.
Luca Meneghetti

Med počitnicami na otoku Cres je umrl 53-letni Luca Meneghetti, vodja teniškega kluba Tennis Torre iz Padove. Njegovo truplo so našli, potem ko so lastniki nastanitvenega objekta policiji sporočili, da se ni vrnil s sprehoda.

53-letni Luca Meneghetti, vodja teniškega kluba Tennis Torre iz Padove, je umrl med počitnicami na otoku Cresu, poroča hrvaški spletni portal net.hr.

Po poročanju italijanskih medijev se je Meneghetti odpravil na sprehod, nato pa nameraval odplavati do bližnjega otoka. Ko se še naslednji dan ni vrnil v počitniški objekt, kjer je bil nastanjen, so lastniki obvestili policijo.

Policijska postaja Mali Lošinj je za pomoč pri iskanju 53-letnika zaprosila reško enoto Hrvaške gorske reševalne službe (HGSS), ki je preiskala območje Lubenic. Pri iskanju je sodelovalo več kot deset reševalcev, pomagali so si tudi z dronom. Kljub zahtevnemu in težko dostopnemu terenu so ga po več urah našli mrtvega.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Italijanski časnik Corriere della Sera ob tem poroča, da so truplo v soboto našli v borovem gozdu, nedaleč od njegovega avtomobila.

Policija zdaj skuša ugotoviti, ali je Meneghettiju vendarle uspelo priplavati na otok ter ali mu je na poti nazaj morda postalo slabo. Natančen vzrok smrti še ni znan. Domnevajo, da bi smrt lahko bila posledica zdravstvenih težav, vendar vse okoliščine še preiskujejo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Meneghetti je bil v Padovi in okolici dobro znan, piše italijanski časnik. V preteklosti je delal kot fotoreporter za časopis Il Gazzettino, prijatelji pa ga opisujejo kot človeka pustolovskega duha, ki je pogosto potoval sam. Hrvaško je obiskal že julija.

Njegov kolega iz teniškega kluba, Daniele Qualdi, je povedal, da ga je Meneghetti nazadnje kontaktiral pred nekaj dnevi. "Zadnja fotografija je iz srede, ko se je preko WhatsAppa javil skupnemu prijatelju. Od tistega trenutka naprej ni bilo več nobenih novic," je po poročanju Mattinopadova.it dejal Qualdi.

Novica o Meneghettijevi smrti se je hitro razširila med prijatelji in znanci, ki se od njega poslavljajo na Facebooku.

Luca Meneghetti Cres teniški klub vodja Tennis Torre

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