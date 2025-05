Na Cresu ujeli Slovenca med krivolovom: lovila ponoči v prepovedani coni

A to ni bil njun edini prekršek. Lovila sta v luki – na območju, kjer je ribolov prepovedan. Poleg tega pa sta tudi nezakonito kampirala, saj sta svoj kamper, v katerem sta spala, parkirala kar ob cesti.

Domačin, ki je vse skupaj posnel, je za portal povedal, da sta bila krivolovca "zelo nesramna".

Kot so izpostavili na portalu, to verjetno ni osamljen primer na hrvaški obali. "Tokrat so posneli Slovence, kar seveda ne pomeni, da samo Slovenci kršijo zakon," so še dodali.