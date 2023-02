Na črnem seznamu davčnih oaz tudi Rusija

Na evropskem črnem seznamu davčnih oaz so po novem štiri nove davčne juridistikcije: Britanski deviški otoki, Kostarika, Marshallovi otoki in Rusija.

Poleg omenjene četverice so to še Ameriška Samoa, Angvila, Bahami, Fidži, Guam, Palau, Panama, Samoa, Trinidad in Tobago, otočje Turks in Caicos, Ameriški deviški otoki in Vanuatu.

Za Rusijo so strokovnjaki Sveta EU na primer ugotovili, da tudi po lanskih spremembah zakonodaje ni izpolnila zaveze o naslovitvi škodljivih vidikov posebnega davčnega režima za mednarodne holdinške družbe. Obenem se je po ruskem napadu na Ukrajino sodelovanje med EU in največjo svetovno državo na davčnem področju ustavilo.

Za Marshallove otoke, ki se na seznam vračajo po letu 2018, velja zaskrbljenost, da s svojim režimom na področju obdavčenja dohodkov podjetij dejansko privablja razna slamnata podjetja brez realne gospodarske dejavnosti.