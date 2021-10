Razkritje Facebookovega črnega seznama: več kot 4000 oseb in organizacij

V kategoriji organiziranega kriminala se je nahajajo ameriške poulične tolpe Crips, Bloods in Latin Kings ter mehiški karteli Sinaloa, Tijuana in Los Zetas, brazilske tolpe ter MS-13, ki deluje na območju Srednje in Severne Amerike.

Izvzeti nista niti komunistični partiji Indije in Filipinov, ki imata več milijonov članov ter kurdska delavska stranka. Med manjšimi organizacijami pa sta navedena tudi japonski kult Aum Shinrikyo ter Atomwaffen divizija, ameriška bela nacionalistična militantna skupina, katero naj bi, kot so avgusta poročali nekateri ameriški mediji, delno financiral celo FBI.

Spletna publikacija, ki med prvimi poročala tudi o razkritjih živžgača Edwarda Snowdena , navaja, da večino vnosov v seznam tvorijo osumljenci iz Bližnjega vzhoda, Južne Azije, muslimani ter pripadniki ameriških črnskih in latino tolp, medtem ko naj bi bil Facebook precej bolj prizanesljiv do "belih protivladnih organizacij" . Posamezniki in organizacije, ki se nahajajo na seznamu so podvrženi nadzoru in cenzuriranju širjenja vsebine, ki jo moderatorji prepoznajo kot sporno.

V kategoriji 'Sovražnih skupin' je poleg nacistov, navedenih na desetine "sovražnih" glasbenih skupin, organizacije kot so Knights Templar International, Proud Boys in ukrajinski neonacistični bataljon Azov. Ob njih so Angleška obrambna liga, Génération Identitaire in njene sestrske organizacije v ZDA ter drugih evropskih državah, kanadska študentska skupina, imenovana Students for Western Civilization (Študenti za zahodno civilizacijo), ter borci za pravice moških, združeni v organizacijo A Voice For Men (Glas za moške).

V kategoriji "militariziranih družbenih gibanj" se nahajajo gibanje Boogaloo, pa tudi milica črnih panterjev (čeprav ne celotno gibanje), milica Bay Watch, enota milice Hillbilly, Protikomunistična milica, Protitrumpovska milica ter Anti-antifa milica iz Wisconsina.

Med posamezniki so navedene tudi zgodovinske osebnosti, kot sta Adolf Hitler in Benito Mussolini. Sicer pa se na seznamu nahajajo ustanovitelj skupine Proud Boys Gavin McInnes, poveljnik bataljona Azov Andrij Biletski, britanski aktivitst Tommy Robinson in ameriški spletni komentator političnega dogajanja Nickholas Fuentes.

Razkritje Facebookovega črnega seznama prihaja le nekaj dni po razodetjih žvižgačev in hudih obtožbah javnosti ter politike o tem, da platforma ni storila dovolj za zaščito demokracije. Spomnimo, nekdanja uslužbenka Facebooka Frances Haugen je za Wall Street Journal razkrila vsebino Facebookovih internih dokumentov. Pojasnila je, da dokumenti, ki jih je zbrala in delila s časnikom in tudi ameriškimi organi pregona kažejo, da podjetje javnosti laže glede svojega napredka v boju proti sovraštvu, nasilju in neresničnim podatkom. "Različica Facebooka, ki obstaja danes, družbo deli in povzroča etnično nasilje po vsem svetu," je dejala in dodala, da Facebook postavlja dobiček pred varnostjo družbe in posameznikov.