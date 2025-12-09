Na črni seznam dodana civilista z državne ceste 56

"Tajska vojska je po polnoči obstreljevala mejno provinco Banteay Meanchey, kar je povzročilo smrt dveh civilistov, ki sta potovala po državni cesti 56 ," je na Facebooku zapisalo kamboško ministrstvo za obrambo. Tiskovna predstavnica ministrstva je nato potrdila, da je bilo doslej v napadih tajskih sil ubitih sedem civilistov, 20 pa je bilo ranjenih.

Nekdanji dolgoletni kamboški premier Hun Sen je medtem danes sporočil, da se je Kambodža z napadi odzvala na provokacije sosednje Tajske. "Po več kot 24 urah potrpežljivosti, da bi spoštovali prekinitev ognja in omogočili evakuacijo ljudi na varno, smo se včeraj zvečer in danes zjutraj maščevali z več (odgovori)," je zapisal na Facebooku.

Tajska vojska pa je danes sporočila, da so bili od začetka novih spopadov v nedeljo ubiti trije njihovi vojaki. "Skupno število ubitih vojakov je tri, eden je bil ubit 8. decembra, dva pa 9. decembra," je pojasnila vojska.

Tajska in Kambodža v jugovzhodni Aziji sta že desetletja v sporu glede več delov ozemlja ob več kot 800 kilometrov dolgi meji. Poleti so med njima že izbruhnili spopadi, v katerih je bilo ubitih najmanj 43 ljudi, več kot 300.000 pa je moralo zapustiti svoje domove.