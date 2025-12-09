Svetli način
Tujina

Na črni seznam dodana civilista z državne ceste 56

Bangkok, Phnom Penh, 09. 12. 2025 07.19 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
T.H.
Komentarji
3

Tajska vojska je nadaljevala obstreljevanje ciljev v Kambodži in pri tem ubila še dva civilista, je sporočilo kamboško obrambno ministrstvo. S tem se je število kamboških civilnih žrtev v ponovnem izbruhu nasilja po navedbah Phnom Penha povzpelo na sedem. Tajska pa je sporočila, da sta bila v spopadih ubita še dva njihova vojaka.

"Tajska vojska je po polnoči obstreljevala mejno provinco Banteay Meanchey, kar je povzročilo smrt dveh civilistov, ki sta potovala po državni cesti 56," je na Facebooku zapisalo kamboško ministrstvo za obrambo. Tiskovna predstavnica ministrstva je nato potrdila, da je bilo doslej v napadih tajskih sil ubitih sedem civilistov, 20 pa je bilo ranjenih.

Prebivalci obmenjega območja Kambodže se umikajo na varno
Prebivalci obmenjega območja Kambodže se umikajo na varno FOTO: AP

Nekdanji dolgoletni kamboški premier Hun Sen je medtem danes sporočil, da se je Kambodža z napadi odzvala na provokacije sosednje Tajske. "Po več kot 24 urah potrpežljivosti, da bi spoštovali prekinitev ognja in omogočili evakuacijo ljudi na varno, smo se včeraj zvečer in danes zjutraj maščevali z več (odgovori)," je zapisal na Facebooku.

Tajska vojska pa je danes sporočila, da so bili od začetka novih spopadov v nedeljo ubiti trije njihovi vojaki. "Skupno število ubitih vojakov je tri, eden je bil ubit 8. decembra, dva pa 9. decembra," je pojasnila vojska.

Tajska in Kambodža v jugovzhodni Aziji sta že desetletja v sporu glede več delov ozemlja ob več kot 800 kilometrov dolgi meji. Poleti so med njima že izbruhnili spopadi, v katerih je bilo ubitih najmanj 43 ljudi, več kot 300.000 pa je moralo zapustiti svoje domove.

Preberi še Tajska in Kambodža v obmejnih spopadih, evakuirali več deset tisoč ljudi

Državi sta se nato konec julija ob posredovanju ZDA dogovorili o prekinitvi ognja, uradno pa sta mirovni dogovor podpisali konec oktobra v Kuala Lumpurju. Izvajanje dogovora je sredi novembra prekinila Tajska, potem ko naj bi bili v eksploziji mine na obmejnem območju ranjeni štirje tajski vojaki.

kambodža tajska vojna
KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
but_the_ppl_are_retarded
09. 12. 2025 09.17
To pa zna bit problem, ker so jurišni traktorji vpleteni... Na vzhodni fronti pa lahko vidimo, da so že lopate lahko zelo nevarne, kaj šele kaj motoriziranega..
ODGOVORI
0 0
but_the_ppl_are_retarded
09. 12. 2025 09.00
A to sta iz oklepne rikše ali iz bojnega traktorja izvajala?
ODGOVORI
0 0
OPUSDEI
09. 12. 2025 08.39
no
ODGOVORI
0 0
