11-letni deček navdušil s svojim poznavanjem sodobnih vojaških letal

Hrvate je s svojo strastjo do letal in poznavanjem vojaške oborožitve navdušil mladi Zagrebčan, ki je na Dnevu letalstva delil svoje znanje o rafalih, migih in mimogrede navrgel še kakšen podatek o orožju. Z entuziazmom in iskrenostjo, ko je izjavil, da ve več od hrvaškega obrambnega ministra, pa je dobil tudi njegovo posebno povabilo.