Na dan prihajajo nove podrobnosti: 'Ali si res užaljena, ker sem te davil?'

Na dan prihajajo nove informacije o grozljivkah, ki so se pripetile ženskam v rokah bratov Tate. Tokrat sta se oglasili dve ženski, ki pravita, da ju je Andrew Tate, kontroverzni vplivnež, posiljeval in dušil, enako naj bi storil tudi njegov brat Tristan. Oba obtožbe odločno zanikata, čeprav sta v Romuniji že obtožena trgovine z ljudmi in oblikovanja organizirane skupine za spolno izkoriščanje žensk.

OGLAS

Andrew Tate skupaj s svojim bratom že dolgo polni naslovnice medijev predvsem zaradi svojih prekrškov, ki vključujejo trgovino z ljudmi, spolno izkoriščanje in posilstva. Poleg teh obtožb v Romuniji preučujejo še nove obtožbe zoper njega, med drugim spolne odnose z mladoletnico in trgovino z mladoletnimi osebami. Za BBC pa sta se oglasili še dve ženski, ki sicer nista povezani v romunski primer proti bratoma. Opisali sta, kaj vse sta doživeli v rokah Andrewa, obtožbe pa segajo vsaj 10 let nazaj, ko je vplivnež še živel v Londonu.

Andrew in Tristan Tate FOTO: AP icon-expand

Ena od njiju (ime ni razkrito) je dejala, da se je leta 2013 v Lutonu sestajala z Andrewom, vse pa naj bi potekalo povsem normalno. Po nekaj zmenkih sta pristala pri njem doma. "Začel me je poljubljati, nato pa pogledal v strop in mi rekel: Ravno razmišljam, ali naj te posilim ali ne." Nato naj bi jo zgrabil za vrat, jo zalučal na posteljo, jo začel daviti in jo posilil. Po tem dogodku naj bi ji pošiljal sporočila o posilstvu in spolnem nasilju. "Ali sem slaba oseba? Ker bolj, ko ti to ni bilo všeč, bolj sem v tem užival," naj bi pisalo v sporočilih. "Rad te posiljujem," so se glasila druga. Tudi davljenje naj bi vzel za šalo, ko ga je s tem soočila. "Ali si res tako užaljena, da sem te malo davil?" naj bi ji napisal. Leta 2014 je ženska o tem obvestila policijo v Bedfordshiru, podobne obtožbe pa sta podali še dve drugi ženski in začela se je policijska preiskava. Leta 2019 so stvar predali tožilstvu, vendar ni bilo dovolj dokazov za vložitev obtožnice.

Oglasila se je še druga ženska in opisala zelo podobno zgodbo. Kot je dejala, je Andrewa spoznala v Lutonu in z njim imela spolni odnos le enkrat, več od tega pa se ni nikoli razvilo. A nekaj mesecev kasneje ga je zopet srečala, takrat naj bi jo napadel. "Šla sva v mojo spalnico in imela spolni odnos," je pripovedovala. "A vmes me je z rokami prijel za grlo in začel daviti." Med tem naj bi ženska izgubila zavest, ko pa je prišla k sebi, je Andrew še vedno imel spolni odnos z njo. "Bila sem popolnoma prestrašena, spomnim se samo, da nisem mogla priti do zraka. To je bilo posilstvo." Po tem grozljivem dogodku naj bi ji krvavelo oko, na policijo pa ga ni prijavila. In ti dve ženski nista edini. Samo v Združenem kraljestvu naj bi bilo pet žensk, ki trdijo, da jih je Andrew Tate med spolnim odnosom davil. Ko so ga o tem povprašali že meseca junija, je zanikal, da bi kdajkoli dušil ali imel spolni odnos z žensko brez njene privolitve. "Vem, da nisem nikogar poškodoval, to ni v moji naravi," je takrat povedal za BBC.

"Bogata" zgodovina spolnega izkoriščanja Začelo se je že pred desetletjem, ko je Andrew Tate pridobil spletno slavo z videoposnetki na Youtubu in Twitterju. Tam je pridigal, govoril in svetoval dečkom in moškim, kako se je treba obnašati in kako je treba ravnati z žensko. Na spletu in v intervjujih je večkrat dejal, da so ženske delno odgovorne, če so posiljene, in da v zakonu pripadajo moškim, ti pa bi jih morali oskrbovati in ščititi.

Andrew Tate FOTO: AP icon-expand