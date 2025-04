Na dan Putinove vojaške parade Zelenski voditelje EU vabi v Kijev

Ukrajinski zunanji minister Andrij Sibiha je danes med srečanjem zunanjih ministrov EU v Luxembourgu povabil svoje kolege iz sedemindvajseterice v Kijev, pri čemer jih je pozval, naj "pokažejo enotnost in odločnost ob največji agresiji v Evropi po drugi svetovni vojni", poroča bruseljski spletni portal Politico.

Ruski predsednik Vladimir Putin je po poročanju ruskih medijev povabil voditelje Izraela, Kitajske, Brazilije, Slovaške in Srbije, da se mu pridružijo v Moskvi na proslavi ob 80. obletnici zmage nad nacistično Nemčijo in konca druge svetovne vojne. ZDA in večina držav članic EU na slovesnosti ni povabil, navaja Politico.

ZDA, ki si pod vodstvom predsednika Donalda Trumpa prizadevajo doseči premirje med Ukrajino in Rusijo, sicer niso del omenjene koalicije, ki jo sestavlja okoli 30 zaveznic Kijeva.

Kallasova: Za končanje vojne v Ukrajini je treba pritisniti na Rusijo

Rusi trdijo, da so ciljali srečanje vojaških poveljnikov

EU namerava pritisk na Moskvo okrepiti z novim svežnjem sankcij, ki ga še pripravlja. Kallasova si bo prizadevala, da bo 17. sveženj pripravljen za obravnavo na majskem zasedanju zunanjih ministrov članic.

Tudi slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon se je v razpravi zavzela, da mora EU odločneje ukrepati in vršiti pritisk na Rusijo, hkrati pa biti v stiku z ZDA. "EU mora nadaljevati s pritiski na Rusijo, predvsem preko sankcij in doslednega uveljavljanja njihovega izvajanja. Videti moramo, kaj lahko kot EU še naredimo na diplomatskem področju, da se morija, razseljevanje in uničenje končajo," je poudarila.

Poleg tega je treba po besedah visoke zunanjepolitične predstavnice unije še naprej podpirati Ukrajino, med drugim v okviru njene pobude za dobavo dveh milijonov topniških izstrelkov v letošnjem letu. Trenutno so pri izpolnjevanju cilja na dveh tretjinah, je povedala.

Kot so sporočili z zunanjega ministrstva, je Slovenija do zdaj Ukrajini pomagala na mnogih področjih, med drugim razminiranju, rehabilitaciji žrtev vojne, psihosocialni pomoči otrokom, na področju zdravstva in krepitve lokalnih skupnosti. "Slovenija bo še naprej odločno podpirala Ukrajino, tudi na področju obrambe. Nedavno smo najavili nadaljnji prispevek v češko pobudo za skupno nabavo streliva," je poudarila Fajonova.

Zunanji ministri EU so o ruski agresiji na Ukrajino razpravljali, medtem ko si Trump prizadeva za končanje vojne v Ukrajini. Predstavniki njegove administracije vodijo ločene pogovore o obema stranema, a prekinitve ognja doslej še niso uspeli dogovoriti.