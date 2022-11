Na Danskem levosredinski blok obdržal večino, premierka ponudila odstop

Mette Frederiksen je jutro po volitvah odpotovala do kraljice in ponudila svoj odstop

Čeprav so socialdemokrati znova najmočnejša politična sila, saj so prejeli 27,5 odstotka glasov, kar je njihov najboljši rezultat v zadnjih 20 letih, je Mette Frederiksen dejala, da je jasno, da "za vlado v sedanji obliki ni več večine". V jutranjih urah je odpotovala v palačo Christiansborg v Koebenhavnu in danski kraljici ponudila svoj odstop. To je kasneje potrdila tudi v razpravi z drugimi voditelji parlamentarnih strank in hkrati napovedala, da bo preučila možnost oblikovanja široke vladne koalicije iz celotnega političnega spektra.

Z njenim odstopom so vsi voditelji strank morali obiskati kraljico. Ta je po pogovorih Frederiksenovo zadolžila, da poskuša sestaviti novo vlado. Pogajanja za sestavo vlade se bodo začela v petek, trajala pa naj bi več tednov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

'Prihodnjo vlado čaka veliko dela'

Mette Frederiksen je medtem priznala, da prihodnjo vlado čaka veliko dela. "Za danski zdravstveni sistem potrebujemo nujni načrt, da bomo lahko skrajšali čakalne dobe. Potrebujemo dolgoročni načrt za sistem socialnega varstva, nadaljevati pa je treba tudi delo na področju zelenega prehoda," je še dodala.

Na desni strani je bila na volitvah največja poraženka stranka Venstre, ki vodi desnosredinsko zavezništvo. Prejela je 13,3-odstotno podporo, kar je 10,1 odstotne točke manj kot leta 2019. Kljub temu pa bo s 23 sedeži še vedno druga največja stranka v parlamentu.

Nova sredinska stranka Zmerni (Moderaterne) nekdanjega danskega premierja Larsa Lokkeja Rasmussena je dobila 9,3 odstotka glasov in s tem 16 poslanskih sedežev ter je tretja najmočnejša stranka, poroča dpa.