Na Danskem nova opažanja dronov, tokrat leteli nad največjo vojaško bazo

"Danes izražam popolno in nedvoumno solidarnost z vsemi zavezniki, katerih zračni prostor je bil kršen. Odziv zavezništva je bil odločen in se bo še naprej krepil," je v uvodnem nagovoru dejal predsednik vojaškega odbora Nata Giuseppe Cavo Dragone.

"Ta dejanja so eskalatorna, nepremišljena in ogrožajo življenja, Rusija pa nosi polno odgovornost zanje," je še dodal.

Latvijski predsednik Edgars Rinkevičs je medtem ob začetku srečanja dejal, da je najpomembnejša in očitna prioriteta zračna obramba.

Ruski droni so nedavno vdrli v zračni prostor Poljske in Romunije, ruska bojna letala pa so kršila zračni prostor Estonije. Na Danskem so morali medtem zaradi dronov, katerih izvor za zdaj ni znan, v začetku tedna začasno zapreti letališče v prestolnici Koebenhavn, v četrtek zvečer pa še letališče v Aalborgu.

Po navedbah danske policije so v petek zvečer znova opazili drone, tokrat nad največjo vojaško bazo na Danskem v osrednjem delu države Karup. Preiskava je v teku, v njej sodeluje tudi vojska, je sporočila policija.