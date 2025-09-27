Svetli način
Tujina

Na Danskem nova opažanja dronov, tokrat leteli nad največjo vojaško bazo

Riga / Kobenhavn, 27. 09. 2025 11.37 | Posodobljeno pred 55 minutami

STA , M.S.
V Rigi poteka srečanje vojaškega odbora zveze Nato o nedavnih vdorih ruskih letal in dronov v zračni prostor več držav članic EU in zveze Nato. Na Danskem so medtem v petek znova poročali o opažanjih dronov, tokrat nad največjo vojaško bazo v državi.

"Danes izražam popolno in nedvoumno solidarnost z vsemi zavezniki, katerih zračni prostor je bil kršen. Odziv zavezništva je bil odločen in se bo še naprej krepil," je v uvodnem nagovoru dejal predsednik vojaškega odbora Nata Giuseppe Cavo Dragone.

"Ta dejanja so eskalatorna, nepremišljena in ogrožajo življenja, Rusija pa nosi polno odgovornost zanje," je še dodal.

Latvijski predsednik Edgars Rinkevičs je medtem ob začetku srečanja dejal, da je najpomembnejša in očitna prioriteta zračna obramba.

Ruski droni so nedavno vdrli v zračni prostor Poljske in Romunije, ruska bojna letala pa so kršila zračni prostor Estonije. Na Danskem so morali medtem zaradi dronov, katerih izvor za zdaj ni znan, v začetku tedna začasno zapreti letališče v prestolnici Koebenhavn, v četrtek zvečer pa še letališče v Aalborgu.

Po navedbah danske policije so v petek zvečer znova opazili drone, tokrat nad največjo vojaško bazo na Danskem v osrednjem delu države Karup. Preiskava je v teku, v njej sodeluje tudi vojska, je sporočila policija. 

Mobilni radar v danski vojaški bazi v Amagerju
Mobilni radar v danski vojaški bazi v Amagerju FOTO: AP

Danska premierka Mette Frederiksen je ob tem opozorila, da je bila njena država v zadnjih dneh žrtev hibridnih napadov, Rusija pa je zanikala kakršnekoli povezave z delovanjem dronov v bližini danskih letališč.

V luči več incidentov v zadnjih dneh in tednih so obrambni ministri desetih vzhodnih in severnih članic EU, med njimi tudi Danske, v petek razpravljali o vzpostavitvi t. i. dronskega zidu za obrambo pred brezpilotniki. Poudarili so, da je treba najprej vzpostaviti učinkovit sistem zaznavanja.

Zveza NATO pa je ta teden v Severnem morju izvedla tudi obsežno vojaško vajo Neptune Strike 25-3. Na vaji so med drugim preizkusili zmogljivost in usklajenost lovskih in drugih letal. Letalonosilko USS Gerald R. Ford so na odprtem morju spremljali ameriški rušilci ter francoske in danske fregate.

Mclaren
27. 09. 2025 12.39
Kaj se gre putan???
ODGOVORI
0 0
Boštjan99
27. 09. 2025 12.38
To ne delajo Rusi. Nemški kancler Merz je baje kot stekel pes našpičen proti Rusom, ni dvakrat za reč, da igrajo Nemci to podlo igro.
ODGOVORI
0 0
jugalo
27. 09. 2025 12.36
Kdor še ni ugotovil so se necepljeni zamenjali z Rusi… ;)
ODGOVORI
0 0
1236
27. 09. 2025 12.34
Noče povedat briga amere za eu. Niso še pogruntal eu da jih ne šlivi nihče
ODGOVORI
0 0
detect
27. 09. 2025 12.34
to niso droni.
ODGOVORI
0 0
tron3
27. 09. 2025 12.30
+1
Ameriškega predstavnika ni bilo na sestanku, je bil doma!!!!????
ODGOVORI
1 0
galeon
27. 09. 2025 12.29
-3
NATO ni vreden nič. Skupek nakladačev, ki mislijo kaj so. Dokaz Srbija med vojno Sklatili so sva ameriška kvazi nevidna bombnika. Potem so imeli mir. Droni pa so itak vaši, za filanje neumnosti svojim preplašenim ovcam.
ODGOVORI
1 4
jugalo
27. 09. 2025 12.29
-9
In vi res mislite da bi Rusi tak množično kršili zračni prostor po opozorilu in možnosti sestrelitve?!?! Prosim vas lepo… za tem stoji nekdo drug razen Rusije in Belorusije … jah očitno se nekaj pripravlja in v kratkem boste natofili in vojni hujskači imeli priložnost pokazati vašo zvestobo na frontah, samo da ne bo bežanja iz države po tem posebej marre, zmagaUA in ostali… imeli boste priložnost … ;) brez jokanja pol ;)
ODGOVORI
1 10
300 let do specialista
27. 09. 2025 12.28
+0
Bruseljska mafija je zafurala vse kar se je dalo in le še vojna bi jim bila priročna rešitev.
ODGOVORI
2 2
300 let do specialista
27. 09. 2025 12.27
+0
Kako sejejo strah med ovce. Kaj so "dognali" ti brezeggarji v Rigi😄🤣
ODGOVORI
2 2
ata_jez
27. 09. 2025 12.26
+2
Ko bi se le kje našel kak potni list ali vsaj osebna.
ODGOVORI
2 0
PIKAPOLONICA1994
27. 09. 2025 12.24
+4
...droni....imajo lučke, ki tolčejo v oči....rusi takih ne spuščajo....ubogi ljudje,,ki jih vodijo taki politiki...
ODGOVORI
5 1
Sil Ka 1
27. 09. 2025 12.23
+5
Najbolj bi Dance pomirili, če bi jim posodili naš poiskusni alarm na telefone, ki ne dela. Če ni piska ni nevarnosti.
ODGOVORI
5 0
mikpiki191
27. 09. 2025 12.22
+1
Mah če že res letijo se ga sklati dol
ODGOVORI
1 0
123soba
27. 09. 2025 12.18
-2
Ukrajinski otroci spuščajo drone. Ukrajinci so po nalogu nata uničili severni tok plina, pa so naredili krive ruse. Samo izzivajo in komaj čakajo da se začne 3.svetovna vojna. Bravo evropska politična mafija. Tistih 8 dronov, ki jih je sestrelila poljska obramba pa ni nikjer. Res sama lažna propaganda.
ODGOVORI
8 10
2fast4
27. 09. 2025 12.16
+1
Bomo mi tudi poslali pilatus fregato... Žičke so se skupaj...
ODGOVORI
1 0
Muca ne grize
27. 09. 2025 12.13
+0
Žalostno kaj počnejo Rusi.
ODGOVORI
11 11
Bananistanec
27. 09. 2025 12.18
+6
Ne morejo dokazat čigavi so dokler ne bodo kakega sestrelili, ampak ga ne bodo ker vejo da niso
ODGOVORI
7 1
Justice4all
27. 09. 2025 12.23
+2
Žalostno je da ti in tebi podobni kupujete te laži...
ODGOVORI
2 0
VelikoVedro
27. 09. 2025 12.13
+9
Če cel NATO dva tedna ne more ugotovit kakšni droni letijo nad Dansko in od kod so - potem je jasno koliko je NATO vreden. A se hecajo? Seveda ni point v tem ...
ODGOVORI
9 0
1236
27. 09. 2025 12.07
+7
Kaj se matrate eu je gotova. Sami bomo in vse dol zaprli. Laj dra vse uničila . Samo štoflce je pripimpala na flašo in sedaj sirena da oznani konec ojra in eu pokop.
ODGOVORI
8 1
DengoZkosilnico
27. 09. 2025 12.07
+5
Nekak se mi zdi da bomo v leto 2026 vstopili v vojni.. srčno upam da se motim 🙏
ODGOVORI
8 3
VelikoVedro
27. 09. 2025 12.11
+5
Odvisno od tega kaj se bo dogajalo v EU vodstvu - trenutni vodilni politiki so se zakockali in zaplezali tako daleč, da nimajo izhoda.
ODGOVORI
5 0
galeon
27. 09. 2025 12.17
-1
Pa še kako se motiš.
ODGOVORI
2 3
