Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Na Danskem prepovedali vse civilne lete z droni

Kopenhagen, 29. 09. 2025 08.49 | Posodobljeno pred 34 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
M.V.
Komentarji
17

Danska je ta teden pred vrhom Evropske unije v Kopenhagnu prepovedala vse civilne lete z droni, je sporočilo dansko ministrstvo za promet. Odločitev so sprejeli z namenom "poenostavitve varnostnega dela" za policijo ter preprečitve delovanja "tujih dronov, ki ustvarjajo negotovosti in motnje".

Danska je ena od številnih evropskih držav, ki so v zadnjih tednih poročale o "incidentih z droni". Ti so se v soboto pojavili tudi nad nekaterimi vojaškimi objekti. Obrambni ministri iz 10 držav EU so se dogovorili, da bodo kot odgovor na opažanja vzpostavili "zid proti dronom", medtem ko so iz zveze Nato sporočili, da bodo "povečali budnost" nad Baltikom.

Ministrstvo za promet je v svoji izjavi dejalo, da je policija pred vrhom EU "znatno bolj pripravljena" in da mora "poskrbeti za Dance in goste". Prepoved bo veljala do 3. oktobra, kršitve pa se lahko kaznujejo z denarno kaznijo ali zaporno kaznijo do dveh let. Danska trenutno predseduje Svetu EU.

Letališče Aalborg na Danskem
Letališče Aalborg na Danskem FOTO: AP

Na Danskem poročajo o neznanih dronih od 22. septembra, ko so zaprli letališče v glavnem mestu. Tudi letališči Aalborg in Billund sta bili prejšnji teden zaradi aktivnosti dronov prisiljeni prekiniti delovanje. Danski preiskovalci še niso uspeli identificirati odgovornih za prelete, vendar je obrambna ministrica dogajanje že označila za "hibridni napad", ki je bil del "sistematične operacije".

Danska premierka Mette Frederiksen je dejala, da oblasti pojav dronov še vedno preiskujejo, kdo stoji za vdori, in ni izključila možnosti vpletenosti Rusije. Moskva "odločno zavrača" vsakršno namigovanje, da je bila vpletena v incidente na Danskem.

Rusijo so v preteklosti večkrat obtožili izvajanja hibridnih napadov, Evropa pa je v visoki pripravljenosti, potem ko je več držav članic Nata poročalo o ruskih vdorih v njihov zračni prostor.

Norveški upravljavec letališča Avinor je v nedeljo poročal o "aktivnosti" dronov nad letališčem Bronnoysund, preiskave pa še potekajo po "morebitnih opažanjih dronov" v bližini največje norveške vojaške baze v soboto. Leti so bili v nedeljo preusmerjeni tudi v Bukarešti, potem ko so piloti letala Turkish Airlines v zračnem prostoru nad letališčem opazili dron.

Romunija je v začetku tega meseca sprejela novo zakonodajo, s katero je povečala pooblastila pilotov zračnih sil za sestrelitev neidentificiranih letal in dronov.

danska droni letališča
Naslednji članek

Nekdanjega kitajskega ministra zaradi korupcije obsodili na smrt

KOMENTARJI (17)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
4krogci
29. 09. 2025 09.21
+1
Opa pa ne da priznavajo, da pa le niso bli krivi rusi 😂🤣🤣
ODGOVORI
1 0
Animal_Pump
29. 09. 2025 09.17
+1
Preveč se bojijo klatit. Sej lahko brez streljanja to zrihtajo. To zrihta....Epirus Leonidas ...ki je visokozmogljivo mikrovalovno orožje (HPM), razvito za onesposobljanje rojev brezpilotnih letalnikov. Z enim valom 50 dronov...sklati. Kamor pade...pač pade.
ODGOVORI
2 1
Omas1313
29. 09. 2025 09.20
-1
Ne bluzi to se dogaja več let in še nobenega niso zrušili niti nad morjem. Vejo oni kaj je to samo lahko samo gledajo.
ODGOVORI
0 1
Animal_Pump
29. 09. 2025 09.22
Dej ne sanjaj o NLPjih. Č e bi vedeli da je nevarno...bi še kako tole padalo dol.
ODGOVORI
0 0
Glavni_Baja
29. 09. 2025 09.23
on vedno bluzi, tak je naš @animal_/ujkooo, @omas 😁
ODGOVORI
0 0
Omas1313
29. 09. 2025 09.13
+3
Ruski vohunski droni osvetljeni kot božične jelke, ker vejo da so eu voditelji butlji in bojo šli praznovat in okraševat božična dreveščka
ODGOVORI
3 0
kladivo
29. 09. 2025 09.12
+2
Tk da zdaj bo nasledni ziher rusk Johansson se vec ne sme hecat 🤔 panika na naslednjem nivoju
ODGOVORI
2 0
Morgoth
29. 09. 2025 09.11
+0
Scenarij: Danska prepove drone, nekdo vseeno leti z dronom, obtožijo Ruse🤡
ODGOVORI
2 2
ata_jez
29. 09. 2025 09.09
Zanimivo, koliko podobnosti je med temi droni in tistimi, ki preletavajo vojaške baze v ameriki od 2022, angliji od lani, nemčiji, ... saj res - Trump je obljubljal pojasnilo, če bo izvoljen. 😁
ODGOVORI
0 0
ata_jez
29. 09. 2025 09.10
Ampak najverjetneje so to vse ruski droni. 😁
ODGOVORI
0 0
proofreader
29. 09. 2025 09.06
+4
V Sloveniji je že sedaj zelo omejeno letenje z droni. Razen seveda tuji vlogerji, ki snemajo povsod, tudi kjer ni dovoljeno.
ODGOVORI
4 0
big_foot
29. 09. 2025 09.20
Neumnost. Kako omejeno letenje? Ne smeš letat v nacionalnih parkih pa na no-fly conah ala letališča in vojaški objekti. Pa seveda imaš višinske omejitve nekje na samo 50m ostalo pa 250 kadarkoli. Za tamale drone še izpita ne rabiš ali registracije...
ODGOVORI
0 0
Wolfman
29. 09. 2025 09.05
-1
Panika? A ne bi še enkrat ponovili vajo z potrditvijo signala za vsak primer?
ODGOVORI
0 1
HeavyDxxx
29. 09. 2025 09.04
+1
Rekli bi vsi drone v zrak , da se naučijo jih sestreljevat. Pa samo paliii
ODGOVORI
2 1
Gargamel35
29. 09. 2025 08.56
-4
Ah Evropa. Podobno kot prepoved orožja in vsega ostalega. Kaj ti koristi prepoved, če kriminalec tega ni upošteval ne prej, niti ne bo kasneje? Vletavajo ti ruski droni, ti pa prepoveš domačinom vse in računaš, da boš s tem rešil vletavanje Rusa. Kdaj bo Evropa razumela, da kriminalci pravil ne upoštevajo in z dodatnimi prepovedmi tolčeš le po svojih.
ODGOVORI
2 6
big_foot
29. 09. 2025 08.56
+4
Ha saj me bo še strah svoj dron vozit ker je taka fama okoli tega. Drgač pa da pridejo “ruski” droni tako daleč ne verjamem. To je pivsod neka lokalna zafrkancija histerija pa naredi svoje in evo nas
ODGOVORI
5 1
kladivo
29. 09. 2025 09.20
Bom se js enga so zrihto bom slo zastavo gr narisal tolk ko so bedasti bojo itam mislali da je ruski
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256