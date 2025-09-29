Na Danskem prepovedali vse civilne lete z droni

Ministrstvo za promet je v svoji izjavi dejalo, da je policija pred vrhom EU "znatno bolj pripravljena" in da mora "poskrbeti za Dance in goste" . Prepoved bo veljala do 3. oktobra, kršitve pa se lahko kaznujejo z denarno kaznijo ali zaporno kaznijo do dveh let. Danska trenutno predseduje Svetu EU.

Danska je ena od številnih evropskih držav, ki so v zadnjih tednih poročale o "incidentih z droni". Ti so se v soboto pojavili tudi nad nekaterimi vojaškimi objekti. Obrambni ministri iz 10 držav EU so se dogovorili, da bodo kot odgovor na opažanja vzpostavili "zid proti dronom", medtem ko so iz zveze Nato sporočili, da bodo "povečali budnost" nad Baltikom.

Na Danskem poročajo o neznanih dronih od 22. septembra, ko so zaprli letališče v glavnem mestu. Tudi letališči Aalborg in Billund sta bili prejšnji teden zaradi aktivnosti dronov prisiljeni prekiniti delovanje. Danski preiskovalci še niso uspeli identificirati odgovornih za prelete, vendar je obrambna ministrica dogajanje že označila za "hibridni napad", ki je bil del "sistematične operacije".

Danska premierka Mette Frederiksen je dejala, da oblasti pojav dronov še vedno preiskujejo, kdo stoji za vdori, in ni izključila možnosti vpletenosti Rusije. Moskva "odločno zavrača" vsakršno namigovanje, da je bila vpletena v incidente na Danskem.

Rusijo so v preteklosti večkrat obtožili izvajanja hibridnih napadov, Evropa pa je v visoki pripravljenosti, potem ko je več držav članic Nata poročalo o ruskih vdorih v njihov zračni prostor.

Norveški upravljavec letališča Avinor je v nedeljo poročal o "aktivnosti" dronov nad letališčem Bronnoysund, preiskave pa še potekajo po "morebitnih opažanjih dronov" v bližini največje norveške vojaške baze v soboto. Leti so bili v nedeljo preusmerjeni tudi v Bukarešti, potem ko so piloti letala Turkish Airlines v zračnem prostoru nad letališčem opazili dron.

Romunija je v začetku tega meseca sprejela novo zakonodajo, s katero je povečala pooblastila pilotov zračnih sil za sestrelitev neidentificiranih letal in dronov.