Na Danskem pridržali več ljudi, ki naj bi načrtovali teroristični napad

Policija ni razkrila, koliko ljudi so aretirali v današnji jutranji operaciji. Več bo znanega na novinarski konferenci policije in danske obveščevalne službe zgodaj popoldne.

Frederiksenova je danes v Bruslju dejala, da so racije pokazale, v kakšnem položaju je Danska. "Že več let lahko opazujemo, da na Danskem živijo ljudje, ki nam ne želijo nič dobrega, ki nasprotujejo naši demokraciji, naši svobodi in danski družbi," je dodala.

Danska obveščevalna služba je grožnjo ocenila kot kritično in jo na svoji petstopenjski lestvici ogroženosti ocenila s štirimi točkami.