Nad danskim letališčem spet droni? Območje za krajši čas zaprli

"V zadnjih dneh je bila Danska žrtev hibridnih napadov," je v četrtek na družbenih omrežjih sporočila Frederiksenova in opozorila, da bi se lahko tovrstni preleti dronov v prihodnje še okrepili.

Policiji še ni uspelo identificirati odgovornih za vse incidente z droni v preteklih dneh. Frederiksenova pa je kljub temu poudarila: "Obstaja ena glavna država, ki ogroža varnost Evrope, in to je Rusija."

Rusko veleposlaništvo na Danskem je medtem že zavrnilo ugibanja o tem, da je Moskva vpletena v incidente, ki jih je označilo za "zrežirano provokacijo".

Po podatkih Flightradar24 je bil let iz Koebenhavna odpovedan, letalo, ki je vzletelo v Amsterdamu, pa se je obrnilo in vrnilo na Nizozemsko.