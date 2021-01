Na demonstracijah v podporo Navalnemu več deset aretiranih

Najprej so protestirali na ruskem daljnem vzhodu, v mestih Vladivostok, Kabarovsk in Čita, kjer naj bi se po trditvah podpornikov Alekseja Navalnega zbralo nekaj tisoč ljudi. Organizacija OVD Info, ki spremlja aretacije na opozicijskih protestih, je sporočila, da naj bi policija v desetih mestih aretirala približno 50 ljudi.

Opozicija poroča, da je bila pred demonstracijami več ključnim pomočnikom Navalnega odvzeta prostost in se nahajajo v policijskem pridržanju zaradi kršenja protestnih zakonov, izrečene pa so jim bile krajše zaporne kazni, ki jim bodo preprečile udeležbo na napovedanih shodih. Preiskovalni odbor, ki preiskuje večja kazniva dejanja, je v petek sporočil, da je sprožil kazensko preiskavo zaradi pozivov k nepooblaščenim protestom.

Navalnega so pred dnevi, le nekaj minut po pristanku v Moskvi – kamor se je vrnil iz Nemčije po zdravljenju zaradi zastrupitve – ruske oblasti na letališču Šeremetjevo aretirale.V uradni izjavi Zveznega urada za prestajanje zapornih kazni so sporočili, da bo Navalni ostal pridržan do obravnave na sodišču konec meseca.

Sredi avgusta lani je Navalni nenadoma zbolel na letu v Moskvo, dva dni kasneje so ga prepeljali na zdravljenje v Nemčijo. Laboratoriji v Nemčiji, Franciji in na Švedskem so potrdili zastrupitev z živčnim strupom novičok. Sledi so našli na plastenki z vodo v hotelu, v katerem je Navalni bival. Ruske oblasti zanikajo, da naj bi bile povezane z zastrupitvijo.