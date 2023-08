Na 10-metrski skakalnici se je prestrašil, reševalec ga je brcnil v vodo

Kot pišejo avstrijski mediji, so moškega pred tem pozivali, naj sestopi na tla, a ni šlo, moški je to zavrnil. Reševalec ga je nato kar naenkrat brcnil čez rob. Po poročanju avstrijskega časnika Heute so očividci povedali, da je bil reševalec, ki je brcnil najstnika, vidno razdražen. Kot so pojasnili pristojni za bazen, reševalec več ne bo smel opravljati dela na tem bazenu, lahko pa bo delo opravljal drugje, torej ga bodo premestili. Dodali so, da bodo storili vse, da bo preživljanje časa na bazenu v prihodnje prijetno in ugodno doživetje za vse obiskovalce.