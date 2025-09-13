Na desničarskem shodu v Londonu več kot 100.000 ljudi

Po oceni policije se na Robinsonovem shodu zbralo 110.000 ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Robinsonovi privrženci so vzklikali gesla, kot so Ustavite čolne, Pošljite jih domov, Združite kraljestvo, pa tudi pozive k odstopu laburističnega premierja Keirja Starmerja. Videti je bilo tudi slike v sredo ubitega ameriškega desničarskega aktivista Charlieja Kirka.

Organizatorji so napovedali, da se bodo shoda udeležili številni vidni predstavniki desnice in skrajne desnice, med njimi nekdanji svetovalec ameriškega predsednika Donalda Trumpa Steve Bannon.

Robinson je sicer shod najavil kot zborovanje v podporo svobodi izražanja, a v ospredju so bili pozivi k ustavitvi ilegalnih migracij.

42-letni Robinson s pravim imenom Stephen Yaxley-Lennon je ustanovitelj skupine Liga za angleško obrambo ter je znan po svojih protimigrantskih in protiislamskih stališčih. Večkrat je bil obsojen zaradi kršenja javnega reda, dvakrat je bil zaprt.