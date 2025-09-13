Svetli način
Tujina

Na desničarskem shodu v Londonu več kot 100.000 ljudi

London, 13. 09. 2025 21.40 | Posodobljeno pred 17 minutami

Avtor
STA
Komentarji
6

V središču Londona se je na zborovanju, ki ga je po poročanju tamkajšnje javne radiotelevizije BBC organiziral skrajno desni aktivist Tommy Robinson, zbralo več kot 100.000 ljudi, številni so imeli v rokah britanske zastave. Hkrati je v bližini potekal protest proti rasizmu. Med protestniki je okoli tisoč policistov oblikovalo tamponsko območje. Policija je zvečer sporočila, da so ponekod protestniki napadli policiste in vanje metali različne predmete. V središče mesta so zato napotili okrepitve, nekaj ljudi so pridržali.

Po oceni policije se na Robinsonovem shodu zbralo 110.000 ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Robinsonovi privrženci so vzklikali gesla, kot so Ustavite čolne, Pošljite jih domov, Združite kraljestvo, pa tudi pozive k odstopu laburističnega premierja Keirja Starmerja. Videti je bilo tudi slike v sredo ubitega ameriškega desničarskega aktivista Charlieja Kirka.

Organizatorji so napovedali, da se bodo shoda udeležili številni vidni predstavniki desnice in skrajne desnice, med njimi nekdanji svetovalec ameriškega predsednika Donalda Trumpa Steve Bannon.

Robinson je sicer shod najavil kot zborovanje v podporo svobodi izražanja, a v ospredju so bili pozivi k ustavitvi ilegalnih migracij.

42-letni Robinson s pravim imenom Stephen Yaxley-Lennon je ustanovitelj skupine Liga za angleško obrambo ter je znan po svojih protimigrantskih in protiislamskih stališčih. Večkrat je bil obsojen zaradi kršenja javnega reda, dvakrat je bil zaprt.

Shod v središču Londona
Shod v središču Londona FOTO: AP

Hkrati v Londonu potekal shod proti rasizmu in fašizmu, na katerem se je zbralo nekaj tisoč ljudi, poroča BBC. Protestnike je ločevalo okoli tisoč policistov iz vse države, dodajajo. Policija je zvečer sporočila, da so ponekod protestniki napadli policiste in vanje metali različne predmete. V središče mesta so zato napotili okrepitve, nekaj ljudi so pridržali.

london shod protest tommy robinson
KOMENTARJI (6)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Levi so barabe
13. 09. 2025 21.58
Vo ste pa res en propagndni stroj. Ampak meni ne morete lagat. Dobim novice od sky nnews australia, gbnews , dailymmail , razni podcasti. Meni ne morete prat možganov
ODGOVORI
0 0
Kislarepa20
13. 09. 2025 21.56
+2
pisalo (medij) je mocnejse od orozja - za levake
ODGOVORI
2 0
blackwizard
13. 09. 2025 21.55
+2
Levi mediji kaj lažete, 2 milijona in še več!! Končno se desnica zbuja proti levi migrantski politiki!!
ODGOVORI
2 0
Kislarepa20
13. 09. 2025 21.54
+3
zbralo se je 1,5 miljona ljudi,… poglejte videe
ODGOVORI
3 0
joc771
13. 09. 2025 21.51
+1
V Švici imajo boljše urejeno?
ODGOVORI
1 0
proofreader
13. 09. 2025 21.48
+6
Hvala. Smo mislili, da tega ne bomo dočakali.
ODGOVORI
6 0
