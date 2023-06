Na dno in na rob sveta: pregrešno drage odprave, ki si jih lahko privoščijo superbogataši

Harding je še v soboto s svojimi sledilci na Instagramu delil navdušenje nad potopom in pripisal, da bo to najverjetneje prva in edina misija s posadko na Titanik v letu 2023. To ni bilo Hardingovo prvo ekstremno potovanje. Podal se je že na dno sveta. Obiskal je namreč najglobljo točko v svetovnih oceanih, Marianski jarek, ki leži na globini približno 10.925 metrov v Tihem oceanu.

Pregrešno drage avanture

Te ekstremne avanture pa niso poceni. Vstopnice za podmornico Titanik stanejo 250.000 dolarjev oziroma 230.000 evrov. Potovanje organizira Oceangate, podjetje za raziskovalni turizem, ki ga je ustanovil ameriški multimilijonar Stockton Rush. Video oglas za potovanje obljublja: "To ni vznemirljiva vožnja za turiste, je veliko več, je osemdnevna unikatna izkušnja." Aaron Newman, poslovnež na področju varnosti programske opreme, ki je bil na prejšnjem potopu do Titanika z Oceangateom, je za Guardian opisal: "To vsekakor ni vožnja z Disneyjevim vlakcem. Je vožnja, ki prinaša veliko tveganja in izzivov. A to je zagotovo ena najbolj zanimivih, edinstvenih stvari, kar sem jih kdaj naredil. Bil sem na Everestu, a to je bolj edinstveno, to je bila uresničitev mojih sanj in to bo nedvomno najboljša izkušnja v mojem življenju."