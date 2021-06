Na dnu morja na Tenerifu našli truplo šestletnice, ki jo je ugrabil oče

Odpeljal naj bi ju na svojem čolnu, ki so ga kasneje našle oblasti na vzhodni obali Tenerifa na španskih Kanarskih otokih. Na krovu plovila so odkrili sledi krvi očeta deklic. Na morju so našli tudi otroški varnostni sedež, pristojni so potrdili, da je bil Annin, poroča El Pais.

Deklici sta na usodni dan obiskali svojega očeta, ki naj bi svoji nekdanji partnerici po telefonu tisto noč, ko sta deklici izginili, dejal, da ne bo nikoli več videla svojih otrok, ampak da bo zanje dobro poskrbel. Od tedaj se je za trojico izgubila sled, ves čas pa je potekalo iskanje deklic. Danes so oblasti na morskem dnu v okolici, kjer so našli zapuščeno Gimenovo plovilo, odkrili truplo nesrečne šestletne deklice. Poleg športne potovalke, ki je bila obtežena s sidrom in v kateri so našli truplo nesrečne šestletnice, je bila še ena vreča, ki pa je bila prazna. Enoletne Anne in očeta, ki je osumljen, da jo je ugrabil, še niso našli.