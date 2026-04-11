Tujina

Rimski zaklad na dnu švicarskega jezera

Neuchâtel, 11. 04. 2026 18.27 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
N.L.
Razbitine na dnu švicarskega jezera

Na dnu Neuchatelskega jezera v Švici so odkrili razbitine rimske trgovske ladje, ki naj bi tam ležala dva tisoč let. Še bolj kot ladja so arheologe navdušili predmeti, med njimi je več kosov keramične posode, kolesa vozov in orodje. Arheologi upajo, da bodo z najdbo izvedeli več o rimskih trgovskih poteh, blagu in ljudeh, ki so pred dva tisoč leti pluli po švicarskih jezerih.

Med razbitinami so našli več sto keramičnih izdelkov, vključno s skledami, krožniki, vrčki in posodami za olivno olje, uvoženimi iz Španije, ki pričajo o zahtevnem prevozu blaga na dolge razdalje v rimskih časih. Našli so tudi meče in orodje, kar dokazuje, da so Rimljani obvladovali logistiko, trgovina pa ni bila varna dejavnost.

Poznavalci ocenjujejo, da je šlo najverjetneje za civilno trgovsko ladjo, saj so na njej našli tudi orožje, spremljalo pa jo je še vojaško plovilo.

Neuchâtelsko jezero je s površino 218.3 kvadratnih kilometrov največje jezero, ki leži v celoti znotraj Švice in 59. največje v Evropi. Dolgo je 38.3 kilometra in široko 8.2 kilometra. 

Potapljače je presenetilo, da so bili predmeti v izjemno dobrem stanju. "Bogastvo in raznolikost zbirke predmetov delata to odkritje še bolj izjemno," so o najdbi, ki jo umeščajo med leti 20 in 50 n. št., povedali arheologi.

Kako so ladjo sploh našli? Odkrili so jo s pomočjo zračnih posnetkov, s katerimi so prvotno ugotavljali stanje vodnega dna in morebitne potopljene kulturne dediščine.

Dragocene artefakte bodo restavrirali in jih razstavili v muzeju Laténium.

Skrivnostno izginotje na morju: Američan končal v zaporu na Bahamih

Imena za "aprilčke", ki jih predlaga numerologinja
Ponosni Matjaž ob maturantskem plesu hčerke
Ponosni Matjaž ob maturantskem plesu hčerke
Takrat lahko posumite, da je otrok alergičen
Takrat lahko posumite, da je otrok alergičen
Je med nosečnostjo varno voziti kolo?
Je med nosečnostjo varno voziti kolo?
zadovoljna
Portal
Helena razkrila, da naj bi ji Karlo lagal do zadnjega dne
To si je princesa Diana mislila o 'najljubšem' sinu kraljice Elizabete
To si je princesa Diana mislila o 'najljubšem' sinu kraljice Elizabete
Tjaša Železnik: 'Na koncu vedno ostane tudi upanje'
Tjaša Železnik: 'Na koncu vedno ostane tudi upanje'
Lepa Hrvatica razkrila, kaj si v resnici misli
Lepa Hrvatica razkrila, kaj si v resnici misli
Zakaj tako paše, ko 'pokamo' vrat in členke, in kdaj je to nevarno
Ponavljanje obrokov lahko pomaga pri hujšanju, kaže raziskava
Ponavljanje obrokov lahko pomaga pri hujšanju, kaže raziskava
Pijača, ki jo pijemo vsak dan, dokazano slabša spanec in anksioznost
Pijača, ki jo pijemo vsak dan, dokazano slabša spanec in anksioznost
Cvetni prah ne bo nikamor izginil, sezona je vedno daljša. Kako se zaščititi?
Cvetni prah ne bo nikamor izginil, sezona je vedno daljša. Kako se zaščititi?
V enem dnevu jedel v 28 Michelinovih restavracijah: toliko denarja ga je stal ta podvig
Ti poklici so v Evropi v popolnem razcvetu: povpraševanje je eksplodiralo, delavcev močno primanjkuje
Ti poklici so v Evropi v popolnem razcvetu: povpraševanje je eksplodiralo, delavcev močno primanjkuje
Ko se davčni raj zamaje: zakaj se svetovna elita obrača proti Italiji
Ko se davčni raj zamaje: zakaj se svetovna elita obrača proti Italiji
Ta evropska destinacija beleži kar 236-odstotno rast zanimanja turistov
Ta evropska destinacija beleži kar 236-odstotno rast zanimanja turistov
Ne briga jo, če jo partner vara: 'Pravzaprav me to vzburja'
Katere aplikacije najlažje vohunijo za vami? Uporabljate jih vsak dan
Katere aplikacije najlažje vohunijo za vami? Uporabljate jih vsak dan
Skrivnost Bitcoina razkrita? Britanski strokovnjak glavni 'osumljenec'
Skrivnost Bitcoina razkrita? Britanski strokovnjak glavni 'osumljenec'
Skrivne spolne fantazije: Kako začeti pogovor o tem
Skrivne spolne fantazije: Kako začeti pogovor o tem
Izbira idealne višine postelje: kako si zagotoviti boljši spanec in lažje vstajanje
Kako saditi krompir in ga zaščititi pred spomladansko pozebo
Kako saditi krompir in ga zaščititi pred spomladansko pozebo
Od plevela do kraljice vrtov in balkonov
Od plevela do kraljice vrtov in balkonov
Ste po nesreči obarvali belo perilo? Preprost trik s kisom lahko reši težavo
Ste po nesreči obarvali belo perilo? Preprost trik s kisom lahko reši težavo
Preprosto, nasitno in božansko: popolna ideja za nedeljsko kosilo
Zakaj domač kruh ne uspe? 7 napak, ki jih dela skoraj vsak
Zakaj domač kruh ne uspe? 7 napak, ki jih dela skoraj vsak
Ta domača sladica navdušuje: priprava je presenetljivo preprosta
Ta domača sladica navdušuje: priprava je presenetljivo preprosta
Torte naših bralcev, ki so popolne za vikend sladkanje
Torte naših bralcev, ki so popolne za vikend sladkanje
Creed 2
Sanjski moški
Sanjski moški
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
