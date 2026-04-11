Rimski zaklad na dnu švicarskega jezera

Med razbitinami so našli več sto keramičnih izdelkov, vključno s skledami, krožniki, vrčki in posodami za olivno olje, uvoženimi iz Španije, ki pričajo o zahtevnem prevozu blaga na dolge razdalje v rimskih časih. Našli so tudi meče in orodje, kar dokazuje, da so Rimljani obvladovali logistiko, trgovina pa ni bila varna dejavnost.
Poznavalci ocenjujejo, da je šlo najverjetneje za civilno trgovsko ladjo, saj so na njej našli tudi orožje, spremljalo pa jo je še vojaško plovilo.
Potapljače je presenetilo, da so bili predmeti v izjemno dobrem stanju. "Bogastvo in raznolikost zbirke predmetov delata to odkritje še bolj izjemno," so o najdbi, ki jo umeščajo med leti 20 in 50 n. št., povedali arheologi.
Kako so ladjo sploh našli? Odkrili so jo s pomočjo zračnih posnetkov, s katerimi so prvotno ugotavljali stanje vodnega dna in morebitne potopljene kulturne dediščine.
Dragocene artefakte bodo restavrirali in jih razstavili v muzeju Laténium.
