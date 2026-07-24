Tujina
Na domačem dvorišču našli kožo kraljevega pitona
Letošnje poletje iz slovenskih hribov, gozdov in celo z obrobja mest prihajajo številna poročila o srečanjih s kačami. A medtem ko pri nas ljudje najpogosteje naletijo na belouške ali celo modrase, je nemško družino na domačem dvorišču pričakalo nekaj povsem nepričakovanega – koža kraljevega pitona. Kako se je znašla tam ?
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