Tujina

V Nemčiji na domu hčere našli mumificirano truplo njene mame

Ruhmannsfelden, 16. 02. 2026 17.31 pred 50 minutami 1 min branja 4

Avtor:
STA Ti.Š.
Pokojnina

Nemška policija je na domu 82-letnice v majhnem bavarskem mestu Ruhmannsfelden našla mumificirano truplo njene več kot sto let stare mame. Policija sumi, da je ženska truplo skrivala več let, da bi lahko še naprej mesečno prejemala 1500 evrov mamine pokojnine.

Policija je dom preiskala, potem ko je župan mesta Werner Troiber že osem let vsako leto neuspešno skušal ženski čestitati za rojstni dan. Leta 1922 rojena Sophie B. naj bi namreč živela s hčerko Christo, a je vsakokrat naletel na zaprta vrata, ali pa je njena hči našla izgovor, zakaj ga ne more sprejeti, je povedal za nemški časnik Bild.

Konec lanskega leta je župan o primeru obvestil državnega tožilca, potem ko mu je hčera dejala, da je njena mama pred dvema letoma umrla na Češkem. Policija je nato v začetku februarja preiskala hišo, v kleti pa našla mamino mumificirano truplo. 82-letnica naj bi truplo pokojne mame skrivala, da bi se lahko še naprej okoriščala z njeno pokojnino. Kot so povedali njuni sosedje, Sophie niso videli že celo desetletje.

Minuli teden je policija sporočila, da so izvedli obdukcijo, da pa niso mogli ugotoviti vzroka smrti, niti tega, kdaj je umrla. Potrdili so samo, da je umrla pred več leti. Izključili so, da bi bila umorjena in uvedli preiskavo zaradi suma goljufije pri pokojnini.

truplo klet Nemčija pokojnina

Kim Džong Un namenil stanovanja družinam padlih borcev

KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Rožle Patriot
16. 02. 2026 18.07
Tudi našemu Frenkiju bo zmanjkalo balzama ... !!!
Odgovori
+2
2 0
devlon
16. 02. 2026 18.05
kako se je pa lotila mumifikacije? je bila v prejsnjem zivljenju egipčanka?
Odgovori
-1
0 1
Rožle Patriot
16. 02. 2026 18.16
Truplo je treba tudi pravilno namazati z žavbami ... .. !!!
Odgovori
0 0
Rožle Patriot
16. 02. 2026 18.22
Itaq, ... že v dobi Egipčanov (V 10. tisočletju pred našim štetjem), je dobivala pokojnino na isto foro ..
Odgovori
0 0
bibaleze
