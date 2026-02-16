V Nemčiji na domu hčere našli mumificirano truplo njene mame

Policija je dom preiskala, potem ko je župan mesta Werner Troiber že osem let vsako leto neuspešno skušal ženski čestitati za rojstni dan. Leta 1922 rojena Sophie B. naj bi namreč živela s hčerko Christo, a je vsakokrat naletel na zaprta vrata, ali pa je njena hči našla izgovor, zakaj ga ne more sprejeti, je povedal za nemški časnik Bild.

Konec lanskega leta je župan o primeru obvestil državnega tožilca, potem ko mu je hčera dejala, da je njena mama pred dvema letoma umrla na Češkem. Policija je nato v začetku februarja preiskala hišo, v kleti pa našla mamino mumificirano truplo. 82-letnica naj bi truplo pokojne mame skrivala, da bi se lahko še naprej okoriščala z njeno pokojnino. Kot so povedali njuni sosedje, Sophie niso videli že celo desetletje.

Minuli teden je policija sporočila, da so izvedli obdukcijo, da pa niso mogli ugotoviti vzroka smrti, niti tega, kdaj je umrla. Potrdili so samo, da je umrla pred več leti. Izključili so, da bi bila umorjena in uvedli preiskavo zaradi suma goljufije pri pokojnini.