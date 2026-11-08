Na domu napadalca iz Krakova odkrili še tri žrtve

Napovedal je nadaljevanje intenzivne preiskave, v katero so vključene policija in varnostne službe. Preiskovalci poskušajo ugotoviti motiv za napad in ali je imel moški sostorilce.

"Na Poljskem doslej še nismo imeli tako drastičnih primerov terorizma. Tako moramo poimenovati ta krut napad na človeška življenja v Krakovu," je premier Donald Tusk dejal medijem po srečanju z ministri in predstavniki varnostnih služb v Krakovu.

Poljski premier je tudi potrdil, da so na napadalčevem domu v kraju Ostrowiec Swietokrzyski našli trupla še treh ljudi. Gre za dve ženski in enega moškega, ki so po prvih poročilih najverjetneje člani družine napadalca. Identitete teh žrtev še niso razkrili, preiskovalci pa ugotavljajo okoliščine njihove smrti.

Napadalec, 24-letni poljski državljan, je v soboto okoli 15. ure z avtomobilom zapeljal na glavni trg drugega največjega poljskega mesta in začel iz vozila streljati na naključne mimoidoče. Ubil je najmanj šest ljudi in jih ranil najmanj 15, vključno z najmanj dvema policistoma. Med smrtnimi žrtvami je tudi britanski državljan.

Po obvestilu o napadu je posredovala poljska policija, ki je napadalca v streljanju ranila in ga aretirala. Pri tem sta bila ranjena tudi dva policista, ki so ju kasneje operirali.

Po navedbah poljskega notranjega ministra Marcina Kierwinskega obstajajo znaki, da se je napadalec navduševal nad skrajno desnimi ideologijami in da je imel radikalna ultranacionalistična stališča. Preiskovalci še ugotavljajo, ali je bil to motiv za napad.

Premier Tusk je v izjavi za medije pohvalil policiste, ki so posredovali, ter državljane, ki so pomagali ranjenim.