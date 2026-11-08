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Na domu napadalca iz Krakova odkrili še tri žrtve

Varšava, 08. 11. 2026 07.53 pred 31 minutami 2 min branja 7

Avtor:
STA K.H.
Po napadu v Krakovu

Na domu moškega, ki je v soboto v poljskem Krakovu ubil šest ljudi, so našli še tri trupla, najverjetneje gre za člane napadalčeve družine, je v soboto zvečer potrdil poljski premier Tusk. Poudaril je še, da je šlo za teroristični napad.

"Na Poljskem doslej še nismo imeli tako drastičnih primerov terorizma. Tako moramo poimenovati ta krut napad na človeška življenja v Krakovu," je premier Donald Tusk dejal medijem po srečanju z ministri in predstavniki varnostnih služb v Krakovu.

Napovedal je nadaljevanje intenzivne preiskave, v katero so vključene policija in varnostne službe. Preiskovalci poskušajo ugotoviti motiv za napad in ali je imel moški sostorilce.

Poljski premier je tudi potrdil, da so na napadalčevem domu v kraju Ostrowiec Swietokrzyski našli trupla še treh ljudi. Gre za dve ženski in enega moškega, ki so po prvih poročilih najverjetneje člani družine napadalca. Identitete teh žrtev še niso razkrili, preiskovalci pa ugotavljajo okoliščine njihove smrti.

Napadalec, 24-letni poljski državljan, je v soboto okoli 15. ure z avtomobilom zapeljal na glavni trg drugega največjega poljskega mesta in začel iz vozila streljati na naključne mimoidoče. Ubil je najmanj šest ljudi in jih ranil najmanj 15, vključno z najmanj dvema policistoma. Med smrtnimi žrtvami je tudi britanski državljan.

Po obvestilu o napadu je posredovala poljska policija, ki je napadalca v streljanju ranila in ga aretirala. Pri tem sta bila ranjena tudi dva policista, ki so ju kasneje operirali.

Po navedbah poljskega notranjega ministra Marcina Kierwinskega obstajajo znaki, da se je napadalec navduševal nad skrajno desnimi ideologijami in da je imel radikalna ultranacionalistična stališča. Preiskovalci še ugotavljajo, ali je bil to motiv za napad.

Premier Tusk je v izjavi za medije pohvalil policiste, ki so posredovali, ter državljane, ki so pomagali ranjenim.

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poljska napad streljanje krakov

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KOMENTARJI7

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HUSO BOSS
08. 11. 2026 08.27
ČE POSTRELIŠ SVOJE NAJBLIŽJE ŠE NISI TERORIST JST BI PREJ TEMU REKEL PSIHOPAT
Odgovori
+1
1 0
bozohr
08. 11. 2026 08.25
Bolj malo komentarjev. Ker ni migrant, musliman, obarvan itd. se je klet potuhnila.Sicer pa sožalje družinam teh absolutno nepotrebnih nedolžnih žrtev, ki so posledica nerazumnega, neuravnovešenega dejanja do obisti pokvarjene in ideološko “preparirane” osebe.
Odgovori
-1
1 2
jank
08. 11. 2026 08.16
Grozljivo, kam lahko pripeljejo človeka z zdravo pametjo, a brez brez sposobnosti kritičnega razmišljanja, skrajne desničarske in ultranacionalistične ideologije! Zato bi morali odločno preganjati vse nosilce teh zločinskih ideologij.
Odgovori
+2
5 3
golobove drobtinice
08. 11. 2026 08.20
A islamistična pobijanja po mestih ti pa ne gredo v nos?
Odgovori
+4
4 0
Lock Down
08. 11. 2026 08.25
Vso nasilje, ne glede na to kdo ga izvaja, je vsega obsojanja vredno.
Odgovori
+1
1 0
US1997
08. 11. 2026 08.30
govoriš o nesposobnosti kritičnega mišljenja pa sočasno verjameš vsemu ka prebereš v prvi novici… pejt mal brskat pa boš vidu kake zastave je tip objavljal (🏳️‍🌈), koga je častil (👹) in v katero ideologijo je verjel (⚒️)
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0 0
MojsterSplinter
08. 11. 2026 08.10
Grozno, sožalje svojcem.
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+3
3 0
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