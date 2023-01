Na domu v Utahu ustreljenih osem oseb, med njimi pet otrok

Ameriški policisti so mestu Enoch v zvezni državi Utah opravili pregled bivališča, ko so v enem od domov naleteli na tragični prizor. Trije odrasli in pet otrok je umrlo zaradi strelnih ran, poročajo ameriški mediji. Vsa trupla so odkrili v stanovanjski hiši, ki so jo obiskali, ker skupnost dlje časa ni videla članov družine.

Podrobnosti ali morebitnega motiva za umore sicer niso navedli, so pa sporočili, da niso zaznali ogrožanja javnosti. Policijska preiskava še poteka, sproti bodo razkrivali tudi več informacij, vendar pa ne verjamejo, da osumljenci niso na prostosti.