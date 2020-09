Na Donalda Trumpa naslovili pismo s strupenim ricinom

Trumpova administracija zadeve še ni komentirala. New York Times medtem poroča, da je bil paket poslan iz Kanade, prisotnost ricina pa so potrdili testi, ki jih je opravil FBI.

Ameriški zvezni preiskovalni urad FBI je potrdil, da preiskujejo "sumljivo pismo". Kot so še dejali, pošiljka ne predstavlja grožnje varnosti. FBI zdaj s tajno službo preverja, ali so bile podobne pošiljke poslane tudi na druge naslove, je poročal CNN .

Ricin se pridobiva iz semen ricinusa ali kloščevca. Zaradi svoje visoke toksičnosti in enostavnosti pridobivanja je bil v zgodovini velikokrat uporabljen tudi kot bojni strup oziroma biološko orožje. Če je oseba izpostavljena ricinu, lahko smrt nastopi v 36 do 72 urah, odvisno od količine prejetega odmerka. Zanj še ne obstaja nobenega protistrupa. Po zaužitju, vdihavanju ali injiciranju nastopi najprej slabost, nato pa sledi odpoved organov.

Trgovanje in ravnanje s substancami ricina je omejeno v skladu s konvencijo o prepovedi razvoja, proizvodnje, kopičenja zalog in uporabe kemičnega orožja ter njegovem uničenju iz leta 1997.

Bela hiša in druge zvezne stavbe so bile v preteklosti že tarča paketov z ricinom. Leta 2014 je bil moški iz Mississippija obsojen na 25 let zapora zaradi pošiljanja pisem z ricinom, ki so bile namenjene takratnemu ameriškemu predsedniku Baracku Obami. Leta 2018 pa so nekdanjega veterana obtožili pošiljanja pisem s strupom Pentagonu in Beli hiši.