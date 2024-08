Na Donavi potonil znameniti splav: Casa Bianca je pod vodo

Junija so sicer na družbenih omrežjih še vedno oglaševali proste termine v juniju, juliju in avgustu, ki bi jih lahko slavljenci izbrali za svoje dogodke. A zdaj je priljubljena lokacija že skoraj povsem pod vodo.

V srbski prestolnici se na kraku reke Donave v Zemunskem zalivu potaplja znameniti splav Casa Bianca. Kot poroča Telegraf.rs sicer to priljubljeno prizorišče slavij tone že dva meseca.

Lokal na svoji spletni strani še vedno piše, da se njihova vodna restavracija od ostalih tovrstnih lokalov v Beogradu razlikuje po "rijetnem ambientu, diskretnem šarmu in odlični lokaciji na reki Donavi". Dodajajo, da lahko gostje na splavu uživajo v čudovitem razgledu na sotočje Save in Donave, hram sv. Save, kalemegdansko trdnjavo.

Na vhodu so še vedno vidne rože in druga dekoracija.

To sicer ni prvi splav, ki se je potopil v Beogradu. Spomnimo, da je lani prišlo do veliko večje nesreče, ko se je med novoletnim slavjem potopil splav Freestyler. Splav je namreč med zabavo začel toniti, gostje pa so panično bežali. Beograjski župan je takrat dejal, da je za potop po njegovih informacijah krivo dejstvo, da je bilo na njem veliko več ljudi, kot je dovoljeno. Pa tudi, da pontoni na splavu niso bili enako vzdržljivost kot prejšnji.