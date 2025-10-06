Svetli način
Tujina

Na Donavi se je prevrnil čoln s kitajskimi migranti, ena oseba umrla

Novi Sad, 06. 10. 2025 12.56 | Posodobljeno pred 9 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA , M.V.
Komentarji
1

Hrvaški in srbski reševalci so rešili več ljudi, potem ko se je ponoči na Donavi pri Bački Palanki v Srbiji ob meji s Hrvaško prevrnil čoln z migranti. Na čolnu je bilo po prvih neuradnih informacijah enajst ljudi, ki so hoteli nezakonito priti na Hrvaško. Ena oseba naj bi umrla, še enega pa pogrešajo, poroča srbska javna televizija RTS.

Nesreča se je zgodila v nedeljo zvečer na Donavi med Sotinom na hrvaški strani ter vasema Bačko Novo Selo in Plavna v občini Bač na srbski strani. Po trenutnih domnevah se je čoln prevrnil zaradi preobremenjenosti, več ljudi pa je končalo v vodi.

V čolnu je bilo po prvih neuradnih podatkih deset državljanov Kitajske in en državljan Srbije, za katerega domnevajo, da je plovilo vozil.

Srbska policija
Srbska policija FOTO: Shutterstock

Policija nadaljuje z iskanjem in v sodelovanju z višjim javnim tožilstvom v Novem Sadu, ki je ta dogodek kvalificiralo kot kaznivo dejanje nedovoljenega prehajanja državne meje in tihotapljenja ljudi, izvaja ukrepe in dejanja za ugotovitev vseh okoliščin tega dogodka, so poročili iz srbskega notranjega ministrstva.

V reševalni akciji in pri iskanju pogrešanih sodelujeta tako hrvaška kot srbska policija ter specializirani reševalci iz vode iz obeh držav.

Hrvaški policiji je uspelo rešiti pet ljudi, tri moške in dve ženski. Na srbski strani meje so medtem rešili štiri ljudi in našli eno truplo. Rešenim so nudili medicinsko pomoč, poroča RTS.

nesreča čoln donava migranti srbija
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
boslo
06. 10. 2025 13.20
Zakaj kitajci ilegalno migrirajo na zahod, če pa so "100 let pred nami"?
ODGOVORI
0 0
