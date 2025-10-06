Na Donavi se je prevrnil čoln s kitajskimi migranti, ena oseba umrla

Nesreča se je zgodila v nedeljo zvečer na Donavi med Sotinom na hrvaški strani ter vasema Bačko Novo Selo in Plavna v občini Bač na srbski strani. Po trenutnih domnevah se je čoln prevrnil zaradi preobremenjenosti, več ljudi pa je končalo v vodi.

V čolnu je bilo po prvih neuradnih podatkih deset državljanov Kitajske in en državljan Srbije, za katerega domnevajo, da je plovilo vozil.