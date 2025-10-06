Na Donavi se je prevrnil čoln s kitajskimi migranti, ena oseba umrla

Nesreča se je zgodila v nedeljo zvečer na Donavi med Sotinom na hrvaški strani ter vasema Bačko Novo Selo in Plavna v občini Bač na srbski strani. Po trenutnih domnevah se je čoln prevrnil zaradi preobremenjenosti, več ljudi pa je končalo v vodi.
V čolnu je bilo po prvih neuradnih podatkih deset državljanov Kitajske in en državljan Srbije, za katerega domnevajo, da je plovilo vozil.
Policija nadaljuje z iskanjem in v sodelovanju z višjim javnim tožilstvom v Novem Sadu, ki je ta dogodek kvalificiralo kot kaznivo dejanje nedovoljenega prehajanja državne meje in tihotapljenja ljudi, izvaja ukrepe in dejanja za ugotovitev vseh okoliščin tega dogodka, so poročili iz srbskega notranjega ministrstva.
V reševalni akciji in pri iskanju pogrešanih sodelujeta tako hrvaška kot srbska policija ter specializirani reševalci iz vode iz obeh držav.
Hrvaški policiji je uspelo rešiti pet ljudi, tri moške in dve ženski. Na srbski strani meje so medtem rešili štiri ljudi in našli eno truplo. Rešenim so nudili medicinsko pomoč, poroča RTS.
