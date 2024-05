Na Donavi trčila ladja in čoln: dve osebi umrli, pet jih pogrešajo

Ladja naj bi medtem utrpela le materialno škodo. Preiskava vseh okoliščin dogodka poteka. Zoper neznanega storilca so uvedli prekrškovni postopek zaradi suma ogrožanja vodnega prometa in povzročitve smrti več ljudi. Tiskovni predstavnik direktorata za obvladovanje nesreč je za madžarsko tiskovno agencijo MTI povedal, da pogrešane potnike išče skoraj 90 ljudi. V iskanju sodeluje tudi 12 čolnov in trije droni.

Kraj Veroce se nahaja približno 50 kilometrov severno od Budimpešte. Območje je priljubljena destinacija za rekreacijo in izlete s čolni.

Pred petimi leti je v trčenju rečne ladje za križarjenje in turistične ladje na reki Donavi v Budimpešti umrlo 27 ljudi. Ladjica s turisti, večinoma južnokorejskimi državljani, je potonila v nekaj sekundah. Ukrajinski kapitan rečne križarke je bil lani spoznan za krivega malomarnosti. Obsodili so ga na pet let in šest mesecev zapora. Na odločitev sodišča se je pritožil.