Na dražbi prodali policijski vodni top iz leta 1970

Policijski vodni top, ki so ga v sedemdesetih letih 20. stoletja uporabljali za nadzor nemirov na Severnem Irskem, so prodali na spletni dražbi za 3550 evrov. Gre za domnevno zadnji primer policijskega vozila Foden Pyrene, ki je bilo dvajset let v muzeju v Humbersideu, zdaj pa potrebuje obnovo.

Za vozilo, ki so ga uporabljali v severnoirski policiji (Royal Ulster Constabulary), se je potegovalo 12 kupcev, največ denarja pa je ponudilo podjetje Jonathana Allsopa, s sedežem v Lancashiru, ki se ukvarja z obnavljanjem starih vojaških vozil, med katerimi je največ tistih iz druge svetovne vojne. "Šlo je za impulzivni nakup," je dejal Allsop za Sky News. "Še nikoli nisem videl takšnega policijskega vozila." Kot je dejal, je za vozilo vladalo veliko zanimanje, po dražbi pa se jim je oglasilo veliko ljudi, ki so jim povedali podrobnosti o motorju. "Vozilo ima velik restavratorski potencial, in če sem iskren, ga je treba obnoviti." icon-expand Britanski vodni top na dražbi FOTO: eBay Kot navajajo britanski mediji, so vodne topove uporabljali predvsem ob začetku izbruhov nemirov na Severnem Irskem, nato pa so za razbijanje demonstracij uporabljali druge metode. Vodni top so znova uporabili med demonstracijami leta 2000.