Rešilni jopič preživele s Titanika prodali za več kot pol milijona evrov

Pričakovali so, da bo jopič na dražbi dosegel ceno med 250.000 in 350.000 funti (med 290.000 in 420.000 evri) poroča CNN. Nosila ga je Laura Mabel Francatelli, potnica prvega razreda.

Ko je Titanik 10. aprila 1912 izplul, je bil največja potniška ladja v uporabi in je veljal za "nepotopljivega". Le štiri dni pozneje se je njegovo prvo potovanje spremenilo v mednarodno tragedijo, ko je ladja 14. aprila ob 23.40 v severnem Atlantiku trčila v ledeno goro. Ladja, ki se je potopila v manj kot treh urah, ni imela dovolj rešilnih čolnov za približno 2220 ljudi na krovu. Preživelo je le približno 700 ljudi.