Tujina

Rešilni jopič preživele s Titanika prodali za več kot pol milijona evrov

Chicago, 19. 04. 2026 10.40 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Ne.M. A.K.
Rešilni jopič s Titanika

Rešilni jopič, ki ga je nosila preživela s Titanika, je bil naprodaj na redki dražbi. Nosila ga je potnica prvega razreda, ki se je uspela rešiti z zgodovinske ladje, ki je potonila pred 114 leti. Izplen pa: 670.000 funtov oziroma 569.000 evrov.

Pričakovali so, da bo jopič na dražbi dosegel ceno med 250.000 in 350.000 funti (med 290.000 in 420.000 evri) poroča CNN. Nosila ga je Laura Mabel Francatelli, potnica prvega razreda.

Ko je Titanik 10. aprila 1912 izplul, je bil največja potniška ladja v uporabi in je veljal za "nepotopljivega". Le štiri dni pozneje se je njegovo prvo potovanje spremenilo v mednarodno tragedijo, ko je ladja 14. aprila ob 23.40 v severnem Atlantiku trčila v ledeno goro. Ladja, ki se je potopila v manj kot treh urah, ni imela dovolj rešilnih čolnov za približno 2220 ljudi na krovu. Preživelo je le približno 700 ljudi.

Le štiri dni pozneje se je ladjino prvo potovanje spremenilo v mednarodno tragedijo.
Le štiri dni pozneje se je ladjino prvo potovanje spremenilo v mednarodno tragedijo.
Lastnica jopiča je bila tajnica modne oblikovalke Lucy Duff Gordon, potovala je v Chicago s svojo delodajalko in njenim možem Cosmom Duff Gordonom. Vsi trije so preživeli, saj jim je uspelo priti v reševalni čoln številka ena.

Bež brezrokavnik, ki so ga podpisali Francatellijeva in drugi rešeni v tem reševalnem čolnu, ima 12 platnenih žepov, napolnjenih s pluto, z nasloni za ramena in stranskimi trakovi, lahko razberemo iz oglasa na spletni strani dražbene hiše Henry Aldridge and Son.

Generalni direktor dražbene hiše Andrew Aldridge je dejal, da gre za "enega najbolj ikoničnih" predmetov, ki so se kdajkoli znašli naprodaj z ladje. "Preprosto povedano, ta rešilni jopič predstavlja edinstveno priložnost za zbiratelje, je edini primerek s Titanika, ki je bil kdajkoli ponujen na dražbi," je direktor zapisal v elektronskem sporočilu za CNN.

