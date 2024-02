Na dražbo gre simbol maoizma: Mao Cetungova Mala rdeča knjižica

Zgodnjo izdajo zbranih Mao Cetungovih citatov je leta 1963 pripravil regionalni politični oddelek, le leto preden je Ljudska osvobodilna vojska začela uradno izdajati zbirko kot sredstvo za širjenje Mao Cetungove ideologije med množicami. Knjižica je ikona Kitajske in komunizma, hkrati pa tudi propagandno delo. Izdali so več kot milijardo izvodov, tako da gre za eno najbolj prodajanih knjig vseh časov. Med kitajsko revolucijo je bilo za vsakega državljana obvezno, da jo ima ves čas s seboj. Poleg tega je moral vsak znati tudi povedati kakšen citat iz knjižice.

Mala rdeča knjižica vsebuje 267 aforizmov kitajskega komunističnega voditelja in obravnava teme, kot so razredni boj, "popravljanje napačnih idej" ter druga ključna Mao Cetungova načela. Vključeni sta tudi znameniti Mao Cetungovi pripombi, da "politična moč raste iz cevi pištole" in da "revolucija ni večerja". Knjižica opozarja, da je "ideologija pomembna" in da je "politika resnična," je pojasnila Ranna Mitter, zgodovinarka na Harvardu.

Predmete bo prodajala dražbena hiša Chiswick Auctions v imenu Justina Schillerja, lastnika "ene največjih in najboljših zasebnih zbirk artefaktov kulturne revolucije na svetu". Predmete je Schiller začel zbirati že leta 1998, veliko jih je kupil tudi na boljšem trgu za nekaj več kot 60 centov. Za redkejše predmete, kot so prototipne izdaje, pa je plačal tudi več kot 15.000 evrov.

Veliko predmetov, ki zasedajo 15 sob v njegovi hiši v New Yorku, je bilo pridobljenih, ko mu je trgovka v Pekingu prodala svojo celotno trgovino z artefakti za nekaj več kot 40.000 evrov. Za njihov prevoz v ZDA so bili potrebni trije ladijski zabojniki, ki so bili v več tednih poslani iz različnih pristanišč, da bi se izognili nadzoru kitajskih oblasti. "Kitajska vlada tega ne bi nikoli dovolila," je dejal Schiller. "Predobro se zavedajo svoje zgodovine."

Kulturna revolucija je namreč na Kitajskem zelo občutljiva tema, Mao Cetunga namreč kljub grozotam pod njegovo oblastjo še vedno cenijo. Decembra je kitajski voditelj Ši Džinping pohvalil Mao Cetungov "neumoren boj za blaginjo države, pomlajevanje naroda in srečo ljudi".