Na dražbo slika Kandinskega Barvito življenje

"Gre za prelomno delo, ki povzema umetnikovo vizualno govorico in napoveduje izjemen razvoj njegovega sloga v poznejših letih," je povedal Keith Gill iz oddelka za umetnost 20. in 21. stoletja pri dražbeni hiši Christie's. Hkrati delo globoko korenini v kulturnem izročilu umetnikove rodne Rusije.
Dražba bo potekala 14. oktobra, Gill pa pričakuje, da bodo zanjo iztržili več kot 30 milijonov dolarjev (več kot 25 milijonov evrov).
Slika s tempero, v katero je Vasilij Kandinski vključil staroruske motive in pravljične like, je nastala v času umetnikovega bivanja v Parizu pod vplivom slogov fauvizma, simbolizma in secesije. Po navedbah dražbene hiše Christie's je bila leta 1907 razstavljena na Jesenskem salonu v Parizu. Še danes velja za ključno delo v opusu Kandinskega.
Sliko je leta 1927 pridobil zbirateljski par Lewenstein iz Amsterdama. Po smrti moža, Emanuela Alberta Lewensteina, je njegova vdova Hedwig Lewenstein-Weyermann sliko dala v dolgoročno izposojo muzeju Stedelijk. Po nacistični zasedbi Nizozemske je bila slika oktobra 1940 prodana na dražbi. Po podatkih hiše Christie's jo je kupil zbiratelj Salomon B. Slijper. Njegova družina je sliko leta 1972 prodala Bavarski deželni banki, ta pa jo je leta 1973 dala v dolgoročno izposojo muzeju Lenbachhaus.
Potomci zbirateljskega para Lewenstein so si več let prizadevali za vrnitev slike. Zatrjevali so, da je družina sliko leta 1938, preden je pred nacisti pobegnila v ZDA, dala v hrambo nekemu amsterdamskemu muzeju, nato pa je bila prodana brez dovoljenja.
Komisija, ki je izdajala priporočila ob spornih primerih umetnin, zaplenjenih v času nacizma, je menila, da ni dokazov, da je družina sliko leta 1940 prostovoljno predala dražbeni hiši. Kot je ugotovila, je uslužbenec muzeja septembra 1940 sliko po kurirju poslal v dražbeno hišo v imenu neznane osebe in jo tam ponudil v prodajo. Kot je še navedla komisija, številni znaki kažejo na to, da je bila slika zasežena v povezavi s sistematičnim nacističnim preganjanjem judovskega prebivalstva. Bavarski deželni parlament je leta 2023 odobril vračilo slike.
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