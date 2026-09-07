Na dražbo slika Kandinskega Barvito življenje

"Gre za prelomno delo, ki povzema umetnikovo vizualno govorico in napoveduje izjemen razvoj njegovega sloga v poznejših letih," je povedal Keith Gill iz oddelka za umetnost 20. in 21. stoletja pri dražbeni hiši Christie's. Hkrati delo globoko korenini v kulturnem izročilu umetnikove rodne Rusije. Dražba bo potekala 14. oktobra, Gill pa pričakuje, da bodo zanjo iztržili več kot 30 milijonov dolarjev (več kot 25 milijonov evrov).

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Slika s tempero, v katero je Vasilij Kandinski vključil staroruske motive in pravljične like, je nastala v času umetnikovega bivanja v Parizu pod vplivom slogov fauvizma, simbolizma in secesije. Po navedbah dražbene hiše Christie's je bila leta 1907 razstavljena na Jesenskem salonu v Parizu. Še danes velja za ključno delo v opusu Kandinskega.

Kandinski velja za enega najpomembnejših umetnikov 20. stoletja in začetnika abstraktnega slikarstva. Bil je tudi eden od najpomembnejših učiteljev na Visoki šoli za arhitekturo in oblikovanje Bauhaus ter umetnostni teoretik. Rodil se je leta 1866 v Moskvi, umrl je leta 1944 v kraju Neuilly-sur-Seine pri Parizu.