Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Na dražbo slika Kandinskega Barvito življenje

München, 07. 09. 2026 10.40 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
STA Ti.Š.
Slika Vasilij Kandinski

Dražbena hiša Christie's bo na dražbo dala sliko Barvito življenje ruskega slikarja in grafika Vasilija Kandinskega. Sliko iz leta 1907, ki je desetletja visela v münchenski galeriji Lenbachhaus, naj bi v času nacizma zaplenili judovski družini Lewenstein, a jo pozneje vrnili dedičem.

"Gre za prelomno delo, ki povzema umetnikovo vizualno govorico in napoveduje izjemen razvoj njegovega sloga v poznejših letih," je povedal Keith Gill iz oddelka za umetnost 20. in 21. stoletja pri dražbeni hiši Christie's. Hkrati delo globoko korenini v kulturnem izročilu umetnikove rodne Rusije.

Dražba bo potekala 14. oktobra, Gill pa pričakuje, da bodo zanjo iztržili več kot 30 milijonov dolarjev (več kot 25 milijonov evrov).

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Slika s tempero, v katero je Vasilij Kandinski vključil staroruske motive in pravljične like, je nastala v času umetnikovega bivanja v Parizu pod vplivom slogov fauvizma, simbolizma in secesije. Po navedbah dražbene hiše Christie's je bila leta 1907 razstavljena na Jesenskem salonu v Parizu. Še danes velja za ključno delo v opusu Kandinskega.

Kandinski velja za enega najpomembnejših umetnikov 20. stoletja in začetnika abstraktnega slikarstva. Bil je tudi eden od najpomembnejših učiteljev na Visoki šoli za arhitekturo in oblikovanje Bauhaus ter umetnostni teoretik. Rodil se je leta 1866 v Moskvi, umrl je leta 1944 v kraju Neuilly-sur-Seine pri Parizu.

Sliko je leta 1927 pridobil zbirateljski par Lewenstein iz Amsterdama. Po smrti moža, Emanuela Alberta Lewensteina, je njegova vdova Hedwig Lewenstein-Weyermann sliko dala v dolgoročno izposojo muzeju Stedelijk. Po nacistični zasedbi Nizozemske je bila slika oktobra 1940 prodana na dražbi. Po podatkih hiše Christie's jo je kupil zbiratelj Salomon B. Slijper. Njegova družina je sliko leta 1972 prodala Bavarski deželni banki, ta pa jo je leta 1973 dala v dolgoročno izposojo muzeju Lenbachhaus.

Potomci zbirateljskega para Lewenstein so si več let prizadevali za vrnitev slike. Zatrjevali so, da je družina sliko leta 1938, preden je pred nacisti pobegnila v ZDA, dala v hrambo nekemu amsterdamskemu muzeju, nato pa je bila prodana brez dovoljenja.

Komisija, ki je izdajala priporočila ob spornih primerih umetnin, zaplenjenih v času nacizma, je menila, da ni dokazov, da je družina sliko leta 1940 prostovoljno predala dražbeni hiši. Kot je ugotovila, je uslužbenec muzeja septembra 1940 sliko po kurirju poslal v dražbeno hišo v imenu neznane osebe in jo tam ponudil v prodajo. Kot je še navedla komisija, številni znaki kažejo na to, da je bila slika zasežena v povezavi s sistematičnim nacističnim preganjanjem judovskega prebivalstva. Bavarski deželni parlament je leta 2023 odobril vračilo slike.

slika Barvito življenje dražba Vasilij Kandinski

Zadnje slovo od vojnega zločinca

24ur.com Ukradena slika judovskega zbiratelja visela v domu nacističnega poveljnika
24ur.com Potomci Judov, ki so jim nacisti ukradli Van Goghovo sliko, tožijo Metropolitanski muzej
24ur.com Prodaja Klimtove slike v Londonu bi lahko dosegla evropski rekord
24ur.com 'Ljubezen do Hitlerja' ga je stala razstave v Metropolitanskem muzeju
Priporoča
  • naslovnica
  • Cozze peč za pico
  • Kaminska peč Robot Taurus
  • Kärcher parni čistilnik
  • Kingstone žar na oglje
  • Nadstrešek Andy
  • Omara za opremo Arya
  • Paviljon Milos
  • Regalux regal
  • Sheppach cepilec drv
  • Vrtna hiška Lauters
  • Weber plinski žar
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Pri 40-ih pričakuje svojega petega otroka
Otrok je po šoli čisto drugačen? To je lahko razlog
Otrok je po šoli čisto drugačen? To je lahko razlog
Kako poceni preživeti krompirjeve počitnice? Starši, shranite te ideje
Kako poceni preživeti krompirjeve počitnice? Starši, shranite te ideje
Znana Slovenka postala mama, izbrala sta ji posebno ime
Znana Slovenka postala mama, izbrala sta ji posebno ime
zadovoljna
Portal
Nekoč je veljala za eno najlepših Slovenk, danes živi daleč od Slovenije
Dnevni horoskop: Ovni potrebujejo več jasnosti, dvojčke čaka presenečenje
Dnevni horoskop: Ovni potrebujejo več jasnosti, dvojčke čaka presenečenje
Pozabite na črno: to so barve, ki bodo zaznamovale jesen 2026
Pozabite na črno: to so barve, ki bodo zaznamovale jesen 2026
Eden najbolj seksi moških na svetu je še vedno samski
Eden najbolj seksi moških na svetu je še vedno samski
vizita
Portal
Pozabite na probiotične napitke: to poceni živilo je lahko veliko boljše za črevesje
To je ena najboljših večerij po 50. letu: nasiti, ne obremeni prebave in vsebuje veliko beljakovin
To je ena najboljših večerij po 50. letu: nasiti, ne obremeni prebave in vsebuje veliko beljakovin
Ko potrditev drugih postane edino merilo vaše vrednosti
Ko potrditev drugih postane edino merilo vaše vrednosti
Staranje bezgavk na vratu: ključ do zdravja naših možganov?
Staranje bezgavk na vratu: ključ do zdravja naših možganov?
cekin
Portal
Ločitev, o kateri govori poslovni svet: v igri so milijarde, zaščite pa ni
Harry in Meghan za šolanje otrok odštela pravo bogastvo: letna šolnina presega 40.000 evrov
Harry in Meghan za šolanje otrok odštela pravo bogastvo: letna šolnina presega 40.000 evrov
Leto dni brez doma: potovanje, ki traja 371 dni in stane več kot 65.000 evrov
Leto dni brez doma: potovanje, ki traja 371 dni in stane več kot 65.000 evrov
Slišati je kot sanjska ponudba: hišo lahko kupite za 1 evro, a obstaja velika past
Slišati je kot sanjska ponudba: hišo lahko kupite za 1 evro, a obstaja velika past
moskisvet
Portal
Pri 60 letih je videti kot 30: Fotograf, ki podira mite o staranju
Tam spodaj gladko ali poraščeno? Ženske razkrivajo, kaj jim je bolj všeč
Tam spodaj gladko ali poraščeno? Ženske razkrivajo, kaj jim je bolj všeč
Zvezdnik razkril pretresljivo prognozo: 'Ostalo mi je približno pet let'
Zvezdnik razkril pretresljivo prognozo: 'Ostalo mi je približno pet let'
Trojček: ena noč užitka, posledice pa lahko trajajo precej dlje
Trojček: ena noč užitka, posledice pa lahko trajajo precej dlje
dominvrt
Portal
Koliko časa zdrži ozimnica? Mnogi te kozarce hranijo predolgo
Večina ljudi česen shranjuje narobe: zato začne tako hitro kaliti in gniti
Večina ljudi česen shranjuje narobe: zato začne tako hitro kaliti in gniti
Pripravite vrt že zdaj: prihodnje poletje bo vaša hladna oaza
Pripravite vrt že zdaj: prihodnje poletje bo vaša hladna oaza
Hortenzije septembra: ena napaka jih lahko prihodnje leto pusti brez cvetov
Hortenzije septembra: ena napaka jih lahko prihodnje leto pusti brez cvetov
okusno
Portal
Ko zmanjka idej za kosilo: 10 kombinacij, ki jih verjetno še niste poskusili
Ne parmezan ali olje: revni dodatek, ki testenine dvigne na višji nivo
Ne parmezan ali olje: revni dodatek, ki testenine dvigne na višji nivo
Pri uživanju chia semen se izognite napaki, ki ni dobra za vaše zdravje
Pri uživanju chia semen se izognite napaki, ki ni dobra za vaše zdravje
Napake priprave turške kave, s katerimi uničujemo njen okus
Napake priprave turške kave, s katerimi uničujemo njen okus
voyo
Portal
MasterChef Slovenija
Nadgradnja
Nadgradnja
Zmenek za starše
Zmenek za starše
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1929