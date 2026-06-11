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Na drugo noč nasilnih protestov policija z vodnimi topovi

Belfast, 11. 06. 2026 08.16 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
Ne.M.
Policija je med protesti uporabila vodni top

Policija na Severnem Irskem je v sredo, ko so protesti proti priseljencem vstopili v drugo noč, uporabila vodne topove. Protesti so izbruhnili zatem, ko je bil Sudanec po brutalnem napadu z nožem obtožen poskusa umora.

Medtem ko je množica protestnikov v Newtownabbeyju metala predmete proti policijskim vozilom, so se policisti odzvali z vodnimi topovi. Nemiri so sledili noči obsežnejših izgredov, ko so zamaskirani protestniki zažigali domove in vozila. Nasilni protesti proti priseljencem so se razširili po tem, ko je na družbenih omrežjih zakrožil omenjeni videoposnetek napada z nožem.

Množice so se v torek zbrale v različnih delih Belfasta, največjega mesta na Severnem Irskem, zažgale hiše, avtobus, avtomobile in barikade ter prisilile več družin, da so zapustile svoje domove. Oblasti so povedale, da so izgredniki ciljali na domove etničnih manjšin.

Britanska ministrica Ruth Anderson je v sredo v zgornjem domu britanskega parlamenta povedala, da je zaradi stopnjevanja nasilja "ostalo brez domov na desetine ljudi, vključno z dvoletnikom". "Sinoči je približno 27 ljudi ostalo brez domov, ker so ljudje hodili od vrat do vrat, ciljali na tuje državljane in jih z ognjem preganjali iz njihovih domov," je dejala in dodala: "Lahko si samo predstavljam njihovo grozo."

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Britanski premier Keir Starmer je dejal, da je "jasno, da so bili ljudje sinoči tarča napadov zaradi svojega porekla".

V torek ponoči sta bila ranjena dva policista, kar je pri nekaterih v skupnosti povzročilo veliko zaskrbljenost. Muslimanka Naomi, ki živi v bližini severnega Belfasta, je za CNN povedala, da jo skrbi za njene otroke, ki hodijo v šolo, in da je morala priti po sina predčasno zaradi rasističnih zbadljivk sošolcev.

Manjši protesti so se v torek zvečer odvijali tudi v drugih britanskih mestih, vključno z Bangorjem, Glasgowom in Londonom, kjer se je skupina skrajno desničarskih protestnikov prav tako soočila s policijo, medtem pa vzklikala protiimigracijske žaljivke. V Glasgowu sta bila poškodovana dva policista in trije ljudje, je sporočila policija.

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