Na drugo noč nasilnih protestov policija z vodnimi topovi

Medtem ko je množica protestnikov v Newtownabbeyju metala predmete proti policijskim vozilom, so se policisti odzvali z vodnimi topovi. Nemiri so sledili noči obsežnejših izgredov, ko so zamaskirani protestniki zažigali domove in vozila. Nasilni protesti proti priseljencem so se razširili po tem, ko je na družbenih omrežjih zakrožil omenjeni videoposnetek napada z nožem.

icon-chevron-right 1 10 icon-chevron-right Policija je med protesti uporabila vodni top AP

Policija je med protesti uporabila vodni top AP

Policija je med protesti uporabila vodni top AP

Policija je med protesti uporabila vodni top AP

Policija je med protesti uporabila vodni top AP

Policija je med protesti uporabila vodni top AP

Policija je med protesti uporabila vodni top AP

Policija je med protesti uporabila vodni top AP

Policija je med protesti uporabila vodni top AP

Policija je med protesti uporabila vodni top AP



















Množice so se v torek zbrale v različnih delih Belfasta, največjega mesta na Severnem Irskem, zažgale hiše, avtobus, avtomobile in barikade ter prisilile več družin, da so zapustile svoje domove. Oblasti so povedale, da so izgredniki ciljali na domove etničnih manjšin. Britanska ministrica Ruth Anderson je v sredo v zgornjem domu britanskega parlamenta povedala, da je zaradi stopnjevanja nasilja "ostalo brez domov na desetine ljudi, vključno z dvoletnikom". "Sinoči je približno 27 ljudi ostalo brez domov, ker so ljudje hodili od vrat do vrat, ciljali na tuje državljane in jih z ognjem preganjali iz njihovih domov," je dejala in dodala: "Lahko si samo predstavljam njihovo grozo."