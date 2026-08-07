Na družbenih omrežjih novi pozivi k množičnemu navalu v Ceuto

icon-chevron-right 1 5 icon-chevron-right Vdor migrantov v Ceuto Profimedia

Vdor migrantov v Ceuto Profimedia

Vdor migrantov v Ceuto Profimedia

Vdor migrantov na območje Ceute AP

Vdor migrantov na območje Ceute AP









Potem ko je prejšnji teden več deset tisoč ljudi množično nezakonito prestopilo mejo med Marokom in špansko eksklavo Ceuto, so družbena omrežja TikTok, Instagram in Facebook v zadnjih dneh ponovno preplavljena z objavami oziroma pozivi k vnovičnemu poskusu množičnega prečkanja meje. Omenja se datum 15. avgust. Po navedbah virov iz španske policije, na katere se sklicuje EFE, varnostne sile te objave spremljajo že več dni. Sporočila analizirajo z veliko previdnostjo, saj bi lahko izvirala zunaj Španije in Maroka, število sledilcev ali všečkov pa je morda bilo manipulirano. Kljub temu bodo policijske sile, ki so bile prejšnji teden napotene v Ceuto, tam ostale še v prihodnjih dneh. Viri so dodali, da so bolj nagnjeni k temu, da dogajanje na omrežjih razumejo kot še en primer širjenja dezinformacij in ne kot dejanski novi poskus vstopa.

Priprave na morebiten naval že v teku

Predstavnik španske vlade v Ceuti Miguel Angel Perez Triano je že potrdil, da vlada pozorno spremlja objave na družbenih omrežjih, ki pozivajo k množičnemu vstopu 15. avgusta. Dodal je, da tudi že tečejo priprave za primer, če bi se to resnično zgodilo. Potem ko naj bi ravno družbena omrežja prejšnji teden odigrala ključno vlogo pri mobilizaciji ljudi, ki so nezakonito vstopili v Ceuto, je španski zunanji minister Jose Manuel Albares v četrtek uporabnike družbenih omrežij pozval, naj ne "nasedajo lažnim informacijam". V objavi na omrežju X je poudaril, da jim nezakonit vstop v Ceuto ne dovoljuje, da bi ostali v Španiji ali celo dosegli evropsko celino. Enako velja za Melillo, drugo špansko eksklavo na severnoafriški obali.

Meja, ki ločuje Španijo in Maroko v Ceuti FOTO: AP

Dogajanje spremljajo tudi v Bruslju

Tudi Evropska komisija je v četrtek izjavila, da v luči novih pozivov k množičnemu prečkanju meje pozorno spremlja družbena omrežja. Tiskovni predstavnik komisije za notranje zadeve Guillaume Mercier je na novinarski konferenci zagotovil, da bodo v polni pripravljenosti pred, med in po 15. avgustu. Tiskovna predstavnica komisije Arianna Podesta pa je poudarila, da mnoga od poročil, ki krožijo, "niso bila preverjena" in da je "slika o tem, kaj se trenutno dogaja na tem območju, nejasna". Zato po njenih besedah ohranjajo tesne stike tako s španskimi kot maroškimi oblastmi.

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