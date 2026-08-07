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Na družbenih omrežjih novi pozivi k množičnemu navalu v Ceuto

Madrid, 07. 08. 2026 08.03 pred 3 dnevi 3 min branja 39

Avtor:
STA N.L.
Iz Maroka v Ceuto nezakonito vstopilo več deset tisoč migrantov

Španske oblasti analizirajo številna sporočila, ki v zadnjih dneh krožijo na družbenih omrežjih v Maroku in pozivajo k novemu poskusu množičnega vstopa migrantov na ozemlje španske severnoafriške eksklave Ceuta, so povedali viri iz policije, na katere se je v četrtek sklicevala španska tiskovna agencija EFE.

Potem ko je prejšnji teden več deset tisoč ljudi množično nezakonito prestopilo mejo med Marokom in špansko eksklavo Ceuto, so družbena omrežja TikTok, Instagram in Facebook v zadnjih dneh ponovno preplavljena z objavami oziroma pozivi k vnovičnemu poskusu množičnega prečkanja meje. Omenja se datum 15. avgust.

Po navedbah virov iz španske policije, na katere se sklicuje EFE, varnostne sile te objave spremljajo že več dni. Sporočila analizirajo z veliko previdnostjo, saj bi lahko izvirala zunaj Španije in Maroka, število sledilcev ali všečkov pa je morda bilo manipulirano. Kljub temu bodo policijske sile, ki so bile prejšnji teden napotene v Ceuto, tam ostale še v prihodnjih dneh. Viri so dodali, da so bolj nagnjeni k temu, da dogajanje na omrežjih razumejo kot še en primer širjenja dezinformacij in ne kot dejanski novi poskus vstopa.

Priprave na morebiten naval že v teku

Predstavnik španske vlade v Ceuti Miguel Angel Perez Triano je že potrdil, da vlada pozorno spremlja objave na družbenih omrežjih, ki pozivajo k množičnemu vstopu 15. avgusta. Dodal je, da tudi že tečejo priprave za primer, če bi se to resnično zgodilo.

Potem ko naj bi ravno družbena omrežja prejšnji teden odigrala ključno vlogo pri mobilizaciji ljudi, ki so nezakonito vstopili v Ceuto, je španski zunanji minister Jose Manuel Albares v četrtek uporabnike družbenih omrežij pozval, naj ne "nasedajo lažnim informacijam". V objavi na omrežju X je poudaril, da jim nezakonit vstop v Ceuto ne dovoljuje, da bi ostali v Španiji ali celo dosegli evropsko celino. Enako velja za Melillo, drugo špansko eksklavo na severnoafriški obali.

Meja, ki ločuje Španijo in Maroko v Ceuti
Meja, ki ločuje Španijo in Maroko v Ceuti
FOTO: AP

Dogajanje spremljajo tudi v Bruslju

Tudi Evropska komisija je v četrtek izjavila, da v luči novih pozivov k množičnemu prečkanju meje pozorno spremlja družbena omrežja. Tiskovni predstavnik komisije za notranje zadeve Guillaume Mercier je na novinarski konferenci zagotovil, da bodo v polni pripravljenosti pred, med in po 15. avgustu. Tiskovna predstavnica komisije Arianna Podesta pa je poudarila, da mnoga od poročil, ki krožijo, "niso bila preverjena" in da je "slika o tem, kaj se trenutno dogaja na tem območju, nejasna". Zato po njenih besedah ohranjajo tesne stike tako s španskimi kot maroškimi oblastmi.

Migrante vrnili v Maroko

Španske oblasti so 70.000 od 72.000 migrantov, ki so prejšnji teden nezakonito vstopili v Ceuto, že vrnile v Maroko, poroča francoska tiskovna agencija AFP. V eksklavi pa je ostalo več sto otrok brez spremstva odraslih, mnogi od njih živijo na cesti, opozarjajo humanitarne organizacije. Te poudarjajo, da so ti otroci, zlasti deklice, ogroženi zaradi možnosti zlorab in izkoriščanja.

Oblasti v eksklavi se sicer trudijo najti zasilna zatočišča za te otroke, ki jih ne morejo nemudoma izgnati. Poudarile so, da so njihove zmogljivosti popolnoma preobremenjene.

Med množičnim navalom v Ceuto prejšnji teden je po podatkih španskih oblasti umrlo najmanj 80 ljudi, veliko teh se je utopilo. V eksklavo so namreč poskušali priplavati po morju, saj so menili, da jih zaradi nedavne odločitve španskega vrhovnega sodišča tamkajšnje oblasti ne bodo mogle nemudoma vrniti v Maroko, če bodo na špansko ozemlje prispeli po morju.

Po podatkih maroškega ministrstva za notranje zadeve je na maroški strani meje umrlo 11 ljudi, vsi razen ene od žrtev so se utopili, poroča AFP.

ceuta španija maroko
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KOMENTARJI39

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Lastniki česarkoli
08. 08. 2026 15.29
Rusov vam vam naj še ne bi uspelo kakorkoli povezati s tem?
Odgovori
+0
1 1
osservatore
08. 08. 2026 13.33
Ilegalno migriranje in priseljevanje v EU ni človekova pravica. Če so v melilli ali v Ceuti, so še vedno izven EU. Upamo, da za vedno. Kašne bi bile primerne kazni za ilegalne migrante?
Odgovori
+1
1 0
Esprit
08. 08. 2026 10.32
Vse bolj jasno postaja, da za tem stojita Izrael in ZDA. Mogoče obstajajo celo nekatere "skrajno desne" stranke v Evropi, ki to podpirajo, ker je to ena njihovih glavnih političnih točk. In to ni prvič, da Maroko počne kaj takega za plačilo. Na koncu so ti ljudje bili prestavljeni od Maroških oblasti skoraj pred njihova vrata, kdo pa je plačal za to....pa na koncu ni tako težko ugibat.
Odgovori
+0
1 1
jazbec44
07. 08. 2026 17.37
Izrael.
Odgovori
-3
2 5
Noleani
07. 08. 2026 14.22
To, da Marko posilj mnozico ljudi na mejo v Spanijo ni nic novega. To so lokalne zdrahe.
Odgovori
+2
4 2
šavrin
07. 08. 2026 13.23
Maroko pritiska na Španijo zaradi slabih odnosov , problem Zahodne sahare, Ceute in Melile.
Odgovori
+6
7 1
marmilan
07. 08. 2026 12.46
to je vse maslo kavboja in žida.
Odgovori
+2
9 7
bbb27
07. 08. 2026 12.27
no to da so jih večino vrnili je ena velika laž...
Odgovori
+7
10 3
Tomaz Korosec
07. 08. 2026 18.57
Samo navijaš, ali imaš verodostojne informacije ?
Odgovori
-4
0 4
deny-p
07. 08. 2026 11.08
Če bi spustili ene par refalčkov po vodi, bi se hitro obrnili in plavali nazaj.....
Odgovori
+22
22 0
the kop
07. 08. 2026 11.00
Mrtva straža!!
Odgovori
+13
13 0
brabusednet
07. 08. 2026 10.55
Bele morske pse je treba naselit v te vode pa bo mir.Psi pa ne bodo več ogrožena vrsta.Naravi je treba pomagat.
Odgovori
+18
18 0
natmat
07. 08. 2026 10.52
Interesni hujskači delujejo s polno paro...le kdo stoji za njimi....???
Odgovori
+5
13 8
Sickk 2
07. 08. 2026 11.01
Kramp pa izrael, majo pa se pomagace kot so ivan in podobna sme ca..
Odgovori
-2
9 11
Slovenska pomlad
07. 08. 2026 10.50
Spet Izrael provocira.
Odgovori
+2
12 10
mario7
07. 08. 2026 10.29
Včasih so obstajale tudi tako imenovane mrtve straže.
Odgovori
+26
26 0
Kaj_je_res
07. 08. 2026 10.19
Nenavadno sicer, da smemo komentirati ta prispevek. Zelo žalostno pa, da je cunami nati ruskih prispevkov na naslovnici in niti ene ne dovolite kometirati. Česa se bojite?
Odgovori
+17
19 2
devote
07. 08. 2026 10.01
Pridite..., odsli poste tezji...
Odgovori
+5
7 2
enajstdvanajst1
07. 08. 2026 09.56
pirc musarjeva ima v kombiju šenekaj mesta naj vzame tri tudi od tam ne samoiz rusije. Pa dva lahko vzame golob ker tina več ne more pa bo kvota tukaj
Odgovori
+0
14 14
Sickk 2
07. 08. 2026 11.02
Ja ivan nima pa nima prostora, ker ma poun auto nakradenga dnarja..
Odgovori
-4
6 10
ramstein
07. 08. 2026 09.51
In še glede "mladoletnikov", ki se velikokrat le zlažejo, da so mladoletni (po nasvetu prijaznih NVO žensk, ki delajo vse, da bi pripeljale v Evropo čimveč priseljencev). Mladoletne otroke v veliko teh držav od koder prihajajo že zelo mlade, od 12 leta naprej, vključujejo v razne milice in paravojaške organizacije. Ti "mladoletniki" so tudi sposobni nelegalno prečkati državno mejo - niso pa sposobni, da bi jih lepo legalno vrnili nazaj čez mejo in da bi našli nazaj domov.
Odgovori
+11
14 3
Cenb77
07. 08. 2026 09.33
ne vidim problema, to se smara kot napad na suvereno državo in napad na članico nata... odgovori naj se s silo.. in bo zadnjič...
Odgovori
+26
27 1
MartaLu
07. 08. 2026 09.29
Vodne topove jim lahko posodi nekdo...:)
Odgovori
+10
11 1
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