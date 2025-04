Na dubrovniškem letališču dron skoraj trčil v potniško letalo

Posadka letala je incident takoj prijavila zračni kontroli leta, ki je nato obvestila policijo. Letališče Dubrovnik je bilo nato za kratek čas zaprto, dve leta pa so preusmerili v Split, navaja portal Net.hr.

Hrvaška agencija za civilno letalstvo je sporočila, da je nedovoljeno letenje drona ogrozilo varnost letala, potnikov, posadke in ljudi na tleh. Opozarjajo, da takšno ravnanje predstavlja resno grožnjo in lahko povzroči velike finančne izgube. Po ocenah lahko neposredna škoda za preusmerjen let znaša tudi do 190.000 evrov, posredna škoda – kot so zamujene poslovne in zasebne obveznosti – pa je neizmerljiva.

Na Hrvaškem je letenje z droni v bližini letališč dovoljeno le s posebnim dovoljenjem, tudi v nenadzorovanem zračnem prostoru pa je letenje omejeno na višino 120 metrov ob predhodni najavi. Zaskrbljenost zaradi aktivnosti dronov se povečuje pred požarno sezono. Vsak pojav brezpilotnega letala v bližini gasilskih letal vodi v prekinitev delovanja, kar neposredno ogroža učinkovitost gašenja in varnost na terenu.

"Dron se morda komu zdi neškodljiva igrača, a v napačnih rokah postane resna grožnja," so še sporočili iz Agencije in pozvali k odgovornosti uporabnikov.