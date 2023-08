Na Dunaju lov za serijskim morilcem, ki ubija brezdomce

Zadnja žrtev neznanega storilca oz. skupine storilcev je bil 55-letni moški, ki je umrl v nedeljo. Našli so ga minuli teden, po telesu pa je imel vbodne rane in ureznine, je sporočila avstrijska policija. Kljub dvema operacijama je moški podlegel hudim poškodbam.

Pred enim mesecem, 12. julija, so na klopi v parku ob Donavi našli 56-letnega brezdomca. Oblasti še ne vedo, ali se je moški do klopi odvlekel sam ali so ga tam pustili po napadu, vendar pa lokacije ne smatrajo za kraj zločina, poroča Bild. Deset dni pozneje so v enem od parkov našli 51-letno žensko, ki je imela podobne rane, a je napad preživela.

Vsi napadi so se zgodili v le štirih tednih, državni urad kriminalistične policije na Dunaju izvaja preiskavo. "Zaradi modusa operandi predvidevamo, da gre za serijskega storilca," je potrdila tiskovna predstavnica urada. Ni pa še jasno, ali gre za enega kršitelja.

Kot morilsko orožje so identificirali nož oz. podoben predmet. Vse žrtve so namreč utrpele vbodne rane in ureznine. Žrtve so imele rane po celotnem telesu.

Dobrodelne organizacije so zaradi nedavnih dogodkov v avstrijski prestolnici ponudile dodatna zavetišča za brezdomce, da ti lahko na varnem prespijo noč. V stiku z ustanovami za brezdomce je tudi policija. "Policisti so v povečani pripravljenosti," so sporočili pristojni.