Na Dunaju odkrili kovček z deli človeškega telesa

Moški je danes okoli 15. ure obvestil policijo, da je ob smetnjaku pred stanovanjsko hišo našel kovček, v katerem so bili deli človeškega telesa.

"Kovček je bil temne barve, verjetno temno moder, ne črn, in napihnjen," je povedal za Krone.at

Policija je širše območje okoli ulice Quellenstrasse zaprla za javnost. Nad zabojnikom za smeti so postavili šotor in tako mimoidočim preprečili pogled na grozljivo najdbo. Preiskava je v polnem teku, na kraju so tudi forenziki in policijski pes.

"Našli so mrtvo osebo," je potrdila tiskovna predstavnica policije Julia Schick.

Kako je ta umrla, še vedno ni jasno, prav ni znana identiteta pokojne osebe.

Zaenkrat več podrobnosti ni znanih.