Na Dunaju protest zaradi policijske racije na antifašističnem taboru

Klub slovenskih študentov in študentk na Dunaju (KSŠŠD) je že v sredo odločno obsodil racijo in sporočil, da ni naključje, da je bila operacija odrejena na Peršmanovi domačiji proti mladim pripadnikom in pripadnicam slovenske narodne skupnosti. To usmerjeno državno nadlegovanje je del dolgega seznama nenehnega protislovenskega delovanja, diskriminacije in provokacij proti slovenski narodni skupnosti, so opozorili.

Z današnjim protestom, ki se ga je po poročanju Televizije Slovenija udeležilo okoli 500 ljudi, je klub zahteval obširno raziskavo policijskega posredovanja, disciplinske posledice za odgovorne in opravičilo oblasti.