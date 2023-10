Na Dunaju se začenja sojenje nekdanjemu kanclerju Kurzu

Če bo spoznan za krivega, mu grozi do tri leta zapora.

Kurz je obtožen, da je prikril svoj vpliv pri imenovanju vodje avstrijskega državnega holdinga ÖBAG Thomasa Schmida . Preiskovalni komisiji je leta 2020 dejal, da je bil o odločitvi obveščen vnaprej, a da dodatno ni bil vpleten. Vendar pa tožilstvo na podlagi sporočil SMS med njima domneva, da je bil močno vpleten v izbiro osebja in da je s Schmidom najkasneje od sredine leta 2017 redno izmenjeval mnenja o tej temi.

Ob Kurzu sta lažnega pričanja, zlasti glede imenovanja vodstva holdinga ÖBAG, obtožena tudi njegova nekdanja namestnica na čelu ljudske stranke Bettina Glatz-Kremsner ter njegov zaupnik in nekdanji vodja njegovega kabineta Bernhard Bonelli.

V okviru uvodnih obravnav so do 23. oktobra zanje predvideni trije termini. Danes se bo proces začel z uvodnimi nagovori tožilstva ter trojice odvetnikov. Kurz naj bi predvidoma govoril drugi dan obravnave.

Kurz, ki je nekoč veljal za "čudežnega dečka" evropskih konservativcev, je med letoma 2020 in 2021 vodil koalicijsko vlado ÖVP in Zelenih, nakar je zaradi obtožb jeseni 2021 odstopil. Decembra istega leta je napovedal popoln odhod iz politike ter postal podjetnik in lobist.