Na Dunaju zlorabljena devet tednov stara dojenčica

Starša deklice so aretirali v sredo zvečer, potem ko so jo pripeljali v bolnišnico. Obsežni zdravniški pregledi so potrdili sum zlorabe, nakar je bolnišnica vložila kazensko ovadbo. Kot poročajo avstrijski mediji, sta bila oba starša po odredbi državnega tožilstva na Dunaju pridržana.

38-letna Hrvatica je v svoji izjavi močno obtožila svojega partnerja in govorila o grožnjah in nasilju, ne le do sebe, ampak tudi do otroka. Zatrdila je, da ni bila neposredno priča nasilju nad dojenčico, kot je povedal policijski tiskovni predstavnik Markus Dittrich.

Zdravniki so odkrili številne hude poškodbe, ki so zahtevale nujno operacijo dojenčice. Po Dittrichovih besedah je možno, da so poškodbe posledica tako imenovanega sindroma pretresenega dojenčka.

Ta oblika nasilja lahko povzroči smrtne poškodbe možganov ali trajne posledice. "Deklica je vedno jokala, ko je bila z njim," je dejala 38-letnica, ki obtožuje otrokovega očeta.

Po skupno šestih urah zaslišanja je njen odvetnik vložil kazensko ovadbo proti njenemu partnerju zaradi nenehnega nasilja in resnih groženj. Tudi 38-letna mati pretresenega otroka je imela poškodbe, kot so modrice.

Mati je očeta obtožila tudi zlorabe otroka, čeprav trdi, da ni bila neposredna priča. "Sama ni uporabila nasilja, niti mu ni bila priča," je dejal Dittrich.

Oče in mati ostajata v priporu. O nadaljnjih korakih bo odločalo državno tožilstvo. Par prej ni bil znan policiji in ni bilo prijav o nasilju v družini, službe za otroke in mladoletnike ravno tako prej niso imele stika z njima, dekličino življenje pa je še vedno v nevarnosti.