Zagrebški čudež: novorojenčku odstranili tumor velikosti njegove glave

V Zagrebu se je zgodilo medicinsko čudo. Spretne roke zdravnikov v Kliničnem bolnišničnem centru (KBC) Zagreb so na novorojenčku, starem le dve uri, izvedli operacijo tumorja na vratu v velikosti otrokove glave. Pri dojenčku so vzpostavili dihalno pot, ko je bil delno še v maternici, operirati pa so ga začeli le dve uri po tem.

Ugotovili so, da tumor raste in ni bilo druge izbire, kot da dve uri starega dojenčka operirajo. FOTO: Shutterstock icon-expand

Novorojenčku so odstranili tumor na vratu, velikosti njegove glave. Odkrili so ga že med nosečnostjo in obstajala je velika verjetnost, da bi otroku preprečil dihanje, poroča Net.hr. Otrok se je rodil s carskim rezom, dihalno pot pa so vzpostavili medtem ko je bil le napol zunaj. Kasneje so ga izvlekli in nadaljevali z operacijo. To je bil prvi tovrstni poseg na Hrvaškem. Operacija je potekala pred mesecem in pol, otrok pa se danes počuti dobro in je zdrav.

Izvlekli so glavo s trupom, dojenček je ostal pritrjen na posteljico

Nosečnost je pri Zagrebčanki potekala povsem normalno, kmalu pa so zdravniki odkrili, da ima še nerojeni otrok na vratu ogromen tumor, poroča Jutranji list. Tumor je ogrožal zdravje in življenje otroka. Mati se je kljub temu odločila, da bo svojemu otroku dala priložnost, le nekaj mesecev pozneje pa je ekipa vrhunskih zdravnikov iz KBC Zagreb storila čudež. Pri reševanju malčka je sodelovala multidisciplinarna ekipa bolnišničnih zdravnikov – od ginekologov, pediatrov, nevroradiologov, neonatologov do otorinolaringologov. Slikanje z magnetno resonanco pred porodom je pokazalo tumor, ki je prizadel otrokove dihalne poti, zato bi bil naravni porod zanj nevaren. Odločili so se za carski rez. Med porodom so po odprtju maternice otroku izvlekli glavico in trup, ob tem pa je ostal pritrjen na posteljico in popkovino, saj je le tako lahko prejemal kisik. Nato so vzpostavili dihalno pot, kar je bil predpogoj za operacijo, ki je sledila.

Tumor je rasel, operacija je bila neizbežna