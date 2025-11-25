Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Zagrebški čudež: novorojenčku odstranili tumor velikosti njegove glave

Zagreb, 25. 11. 2025 10.02 | Posodobljeno pred 37 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Ne.M.
Komentarji
1

V Zagrebu se je zgodilo medicinsko čudo. Spretne roke zdravnikov v Kliničnem bolnišničnem centru (KBC) Zagreb so na novorojenčku, starem le dve uri, izvedli operacijo tumorja na vratu v velikosti otrokove glave. Pri dojenčku so vzpostavili dihalno pot, ko je bil delno še v maternici, operirati pa so ga začeli le dve uri po tem.

Ugotovili so, da tumor raste in ni bilo druge izbire, kot da dve uri starega dojenčka operirajo.
Ugotovili so, da tumor raste in ni bilo druge izbire, kot da dve uri starega dojenčka operirajo. FOTO: Shutterstock

Novorojenčku so odstranili tumor na vratu, velikosti njegove glave. Odkrili so ga že med nosečnostjo in obstajala je velika verjetnost, da bi otroku preprečil dihanje, poroča Net.hr. Otrok se je rodil s carskim rezom, dihalno pot pa so vzpostavili medtem ko je bil le napol zunaj. Kasneje so ga izvlekli in nadaljevali z operacijo. To je bil prvi tovrstni poseg na Hrvaškem.

Operacija je potekala pred mesecem in pol, otrok pa se danes počuti dobro in je zdrav.

Izvlekli so glavo s trupom, dojenček je ostal pritrjen na posteljico

Nosečnost je pri Zagrebčanki potekala povsem normalno, kmalu pa so zdravniki odkrili, da ima še nerojeni otrok na vratu ogromen tumor, poroča Jutranji list. Tumor je ogrožal zdravje in življenje otroka. Mati se je kljub temu odločila, da bo svojemu otroku dala priložnost, le nekaj mesecev pozneje pa je ekipa vrhunskih zdravnikov iz KBC Zagreb storila čudež.

Pri reševanju malčka je sodelovala multidisciplinarna ekipa bolnišničnih zdravnikov – od ginekologov, pediatrov, nevroradiologov, neonatologov do otorinolaringologov. Slikanje z magnetno resonanco pred porodom je pokazalo tumor, ki je prizadel otrokove dihalne poti, zato bi bil naravni porod zanj nevaren. Odločili so se za carski rez.

Med porodom so po odprtju maternice otroku izvlekli glavico in trup, ob tem pa je ostal pritrjen na posteljico in popkovino, saj je le tako lahko prejemal kisik. Nato so vzpostavili dihalno pot, kar je bil predpogoj za operacijo, ki je sledila.

Tumor je rasel, operacija je bila neizbežna

Potem ko je dojenček dihal po cevki, so otroka odstranili iz maternice in mu prevezali popkovino, a kmalu zatem so zdravniki na intenzivni negi ugotovili, da tumor raste in ni bilo druge izbire, kot da dve uri starega dojenčka operirajo.

Poseg je bil zapleten, ker so morali odstraniti tumor, ki je bil povezan z vratnimi mišicami in je imel svoje krvne žile. Trudili so se ohraniti vse funkcije, torej omogočiti otroku normalno dihanje, požiranje in sčasoma tudi govorjenje. Pri tumorju je šlo za teratom, ki nastane iz zarodnih celic. Običajno je benigen, vendar se lahko razvije v malignega.

novorojenček tumor operacija
Naslednji članek

Kje je danes slovenska energetika in kam stopamo jutri?

Naslednji članek

Otroke vzgajala sredi gozda, po zaužitju strupenih gob so jima jih odvzeli

SORODNI ČLANKI

Onkologu prostato pomagal odstraniti robot

Kirurginja zanika, da je hčerki dovolila izvrtati luknjo v lobanjo pacienta

Zdravniki najstniku odstranili 16-kilogramskega 'parazitskega dvojčka'

Zdravniki v trebuhu pozabili gazo, pacientka mislila, da ima tumor

Zdravniki odstranili 100-kilogramsko cisto na jajčniku

Italijanski zdravniki slepemu moškemu delno povrnili vid

  • SAVNE
  • NAKLADALNIK
  • SNEZNA
  • BOSCH
  • VRATA
  • DREVO
  • PANEL
  • REGAL
  • PEC
  • JELEN
  • VOZICEK
  • KATALOG
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
8282
25. 11. 2025 11.48
+1
Kapo dol zdravnikom !
ODGOVORI
1 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1363