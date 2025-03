Eksplozija v Zagrebu: bombo naj bi vrgli na dvorišče nogometnega agenta

ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

Kovačeva sta prvič v mestu kjer študira njun sin. Ko sta prišla do visoke zgradbe, na kateri je pisalo, da je to študenstki dom, je oče Kovač pritisnil na neki gumb in vprašal: "Ali tu stanuje študent Kovač?" "Ja," se sliši glas iz domofona, "kar pred vrati ga pustite, takoj bomo prišli po njega."