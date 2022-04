Na Ekvadorju priredili praznovanje za 103. in 105. rojstni dan

Kakšne zabave za rojstni dan imate radi? Glasne in bučne ali mirne in intimne? In kako mislite, da boste praznovali svoj 103. oziroma 105. rojstni dan? Se vam zdi to neumestno vprašanje, saj menite, da ga tako ali tako ne boste doživeli? No, enako sta verjetno mislila tudi gospod Hoze in gospa Mélida iz Ekvadorja, pa sta vseeno prav te dni dočakala častitljiva jubileja. Bili sta tudi praznovanji, a dve zelo različni.