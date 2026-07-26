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Na Elbrusu umrlo pet plezalcev iz BiH

Moskva, 26. 07. 2026 11.14 pred 7 minutami 1 min branja 24

Avtor:
N.L.
Reševanje alpinistov z gore Elbrus

Med odpravo na 5642 metrov visoko goro Elbrus v Rusiji je umrlo pet alpinistov iz Bosne in Hercegovine, dva sta odpravo preživela, navajajo ruski mediji. Na gori naj bi se ponoči vremenske razmere nenadoma spremenile.

Elbrus
Elbrus
FOTO: Profimedia

Skupina sedmih turistov je obtičala na Elbrusu na nadmorski višini 5100 metrov, kjer naj bi se več članov slabo počutilo. V soboto so sprožili signal, da potrebujejo pomoč, ker se z gore niso mogli spustiti sami. K sedmerici se je odpravilo osem reševalcev, navaja ruski portal Lenta.ru.

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Pred tem je umrlo pet ljudi, le enemu se je uspelo spustiti z gore in poklicati na pomoč, sedmega člana so nato rešili reševalci. Oba preživela so odpeljali v bolnišnico.

Ruski mediji navajajo, da so bili vsi plezalci iz skupine iz Bosne in Hercegovine. Ob začetku njihovega vzpona naj bi bile vremenske razmere ugodne, nato pa naj bi začel pihati močan veter.

Med umrlimi so tri ženske in dva moška, vsi iz Zenice, je za Avaz potrdil vodja Gorske reševalne službe v Zenici Kenan Hrustanović. Tudi sam bi bil član odprave, če ne bi imel poškodovanega kolena, je dejal.

Reševanje še ni končano, saj na gori vladajo težke vremenske razmere, treh trupel še niso našli.

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KOMENTARJI24

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manga
26. 07. 2026 12.25
Umrli so iz Zenice,med njimi tudi priznana zdravnica.Za višine ni dovolj biti ljubitelj visokogorja,obvezno je treba upoštevati stroko.
Odgovori
+2
2 0
jugatneme
26. 07. 2026 12.18
V članku nekomu ni jasno, kaj so turisti, plezalci ali alpinisti?? Iz katerega kluba? Nabiralci gob?? Kdo je autor članka???
Odgovori
+3
3 0
jugatneme
26. 07. 2026 12.18
nebojša luzer??
Odgovori
+2
2 0
Buča hokaido
26. 07. 2026 12.11
V gorah se vreme hitro spremeni. Še najbolj pripravljeni alpinisti naletijo na velike spremembe. Zakaj ja v gorah preminil Humar?
Odgovori
+2
2 0
daiči
26. 07. 2026 12.04
Ne jm zamert. Gora jh je klicala, pa so se morl odzvt.
Odgovori
+4
4 0
Dražen Marjanović
26. 07. 2026 11.55
Niso Bosanci ampak trofazni iz Bosne. Velika razlika
Odgovori
-1
3 4
geemale
26. 07. 2026 11.53
ma, kaj se sploh grejo ti rusi, da imajo tko visoke hribe... pa da bosanci gor lezejo... to je za nas, ki obvladamo :)
Odgovori
-1
5 6
geemale
26. 07. 2026 11.54
pardon, abvladama
Odgovori
-2
1 3
geemale
26. 07. 2026 11.48
ja seveda, alpinisti so lahko samo gorenjci.... ko se je gozdni joža dokončno zataknil v špranjo, je bil to klic višje sile..... zakaj točno vem, kaj bom našel v gnilih slovenceljskih komentarjih
Odgovori
-6
3 9
NLKP
26. 07. 2026 12.26
geemale pa ne hodi na forum oz. pojdi iz naše Slovenije, če ti kaj ne paše.
Odgovori
0 0
jablan
26. 07. 2026 12.33
minusi minusi hahaah
Odgovori
0 0
boslo
26. 07. 2026 11.45
Znanstvenika v Berlinu ne smemo komentirat?
Odgovori
+12
12 0
geemale
26. 07. 2026 11.52
lahko... ampak po vaše bi mu dali medaljo.Lgbt parada pa to.... če bi bla v Velikih Laščah, bi jih s traktorjem...
Odgovori
+0
4 4
jablan
26. 07. 2026 12.34
se ne upaš
Odgovori
0 0
manga
26. 07. 2026 11.45
Imel sem na Storžiču slabo izkušnjo z planincem iz Republike Srbske.Elbrus ni mačji kašelj.Škoda mladih življenj.
Odgovori
+9
9 0
Colgate
26. 07. 2026 11.30
Šli 2x na Jahorino peš pa so mislili, da lahko osvojijo najvišjo goro Evrope🤔
Odgovori
+6
11 5
PinkFrižider
26. 07. 2026 11.49
V tretjič gre Rado.. 'Zmagovalci' pešadije na Jahorino nimajo izhoda pred nadaljevanjem poti na 'Evropski' 'ravni'...
Odgovori
-1
3 4
Mean Cat
26. 07. 2026 11.29
Najprej so alpinisti ....potem plezalci.....in na konc niso profesionalni alpinisti......🤐
Odgovori
+7
7 0
pingvinislo5
26. 07. 2026 11.35
hahaha, pisuni niti za sabo niso prebrali članka
Odgovori
+9
9 0
Mean Cat
26. 07. 2026 11.28
Ocitno ne poznate razlike med gornikom in alpinistom....
Odgovori
+4
4 0
ivan z Doba
26. 07. 2026 11.19
Iti na 5000ak z znanjem povprečnega ljubitelja gora in brez vodnika je neumno!
Odgovori
+14
14 0
KVAJSTABO
26. 07. 2026 11.34
Ja, in ta neumnost je terjala pet življenj.
Odgovori
+9
9 0
MESE?AR
26. 07. 2026 12.05
Niso čitali vremenske napovedi ?
Odgovori
+0
1 1
jablan
26. 07. 2026 12.35
slabo poznaš vreme v hribih 30 min pa je čisto drugo vreme
Odgovori
0 0
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