Na Elbrusu umrlo pet plezalcev iz BiH

Skupina sedmih turistov je obtičala na Elbrusu na nadmorski višini 5100 metrov, kjer naj bi se več članov slabo počutilo. V soboto so sprožili signal, da potrebujejo pomoč, ker se z gore niso mogli spustiti sami. K sedmerici se je odpravilo osem reševalcev, navaja ruski portal Lenta.ru .

Pred tem je umrlo pet ljudi, le enemu se je uspelo spustiti z gore in poklicati na pomoč, sedmega člana so nato rešili reševalci. Oba preživela so odpeljali v bolnišnico.

Ruski mediji navajajo, da so bili vsi plezalci iz skupine iz Bosne in Hercegovine. Ob začetku njihovega vzpona naj bi bile vremenske razmere ugodne, nato pa naj bi začel pihati močan veter.

Med umrlimi so tri ženske in dva moška, vsi iz Zenice, je za Avaz potrdil vodja Gorske reševalne službe v Zenici Kenan Hrustanović. Tudi sam bi bil član odprave, če ne bi imel poškodovanega kolena, je dejal.

Reševanje še ni končano, saj na gori vladajo težke vremenske razmere, treh trupel še niso našli.