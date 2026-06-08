Na električni skiro namestila kavč, se nanj usedla in odpeljala

22-letnik in 23-letnik sta se domislila zanimivega prevoznega sredstva, ki pa je lahko tudi precej nevarno. Po Špitalski ulici, v bližini bratislavskega okrožnega policijskega direktorata, sta se vozila na kavču, nameščenem na električnem skiroju.
"Ker sta s takšnim ravnanjem ogrožala ne le sebe, temveč tudi druge udeležence v cestnem prometu in storila prekršek, so jima policisti na kraju izrekli globo. Mladeniča sta morala to prevozno sredstvo razstaviti, seveda pa jima je bila nadaljnja vožnja prepovedana," je poudarila policija po poročanju tnlive.sk.
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