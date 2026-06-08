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Na električni skiro namestila kavč, se nanj usedla in odpeljala

Bratislava, 08. 06. 2026 12.50 pred 24 minutami 1 min branja 1

Avtor:
N.V.
Kavč na skiroju

Nenavaden prizor na ulicah slovaške prestolnice Bratislave. Dva mladeniča sta namreč na električni skiro namontirala kavč, se usedla nanj in se vozila okrog. Ker takšno "vozilo" ni prav vsakdanje, sta seveda hitro pritegnila pozornost policistov, ki so ju nemudoma ustavili.

22-letnik in 23-letnik sta se domislila zanimivega prevoznega sredstva, ki pa je lahko tudi precej nevarno. Po Špitalski ulici, v bližini bratislavskega okrožnega policijskega direktorata, sta se vozila na kavču, nameščenem na električnem skiroju.

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"Ker sta s takšnim ravnanjem ogrožala ne le sebe, temveč tudi druge udeležence v cestnem prometu in storila prekršek, so jima policisti na kraju izrekli globo. Mladeniča sta morala to prevozno sredstvo razstaviti, seveda pa jima je bila nadaljnja vožnja prepovedana," je poudarila policija po poročanju tnlive.sk.

slovaška bratislava skiro kavč

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KOMENTARJI1

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Mr Nobady
08. 06. 2026 13.03
Saj več nič ne smeš kot delati za državni sistem.
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