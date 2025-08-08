Na eni najbolj fotografiranih plaž v Grčiji veter usoden za moža in ženo

Počitnice v Grčiji so se za starejši zakonski par tragično končale na eni najbolj znanih otoških plaž. Kot poročajo lokalni mediji, je bil usoden močan sunek vetra na plaži Sarakiniko na otoku Milos v Kikladih. Žena je padla v morje, mož jo se skušal rešiti, vendar sta se nazadnje utopila oba.

Po navedbah grške obalne straže so moškega in žensko našli nezavestna v morju, lokalni mediji pa so poročali, da sta se žrtvi utopili.

Plaža Sarakiniko na otoku Milos FOTO: AP icon-expand

Po navedbah GreekReporterja je šlo za vietnamska turista, ki sta na otok Milos priplula iz izletniško ladjo kot del 16-članske skupine. Na skalnati obali pa je močan sunek vetra 64-letno žensko vrgel v morje, leto dni starejši soprog jo je skušal rešiti, vendar je tudi njega potegnilo v vodo, kjer sta nazadnje oba utonila. Žensko je iz morja potegnila ladja, moškega pa je našel potapljač. Prepeljali so jo v otoško zdravstveno ustanovo, kjer so ju uradno razglasili za mrtva, piše omenjeni medij.

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP









Plaža Sarakiniko na otoku Milos icon-picture-layer-2 1 / 6

Močan veter, ki piha že od jutra, je prekinil številne ladijske in trajektne povezave med grškimi otoki. Večina trajektov, ki bi morali odpluti proti Kikladom, katerega del je tudi otok Milos, je obtičala v pristanišču v Pireju.

"Mesečeva" pokrajina

Plaža Sarakiniko, kjer se je zgodila tragedija, pa je ena najbolj znanih in velja za edinstveno pokrajino v Egejskem morju, ki privablja veliko turistov in fotografov. Njena privlačnost izvira iz nadrealistične pokrajine na njeni značilni beli vulkanski skali, podobne luninemu površju, ki so jo skozi stoletja oblikovali vetrovi in valovi.

Pokrajina na plaži Sarakiniko na otoku Milos FOTO: AP icon-expand

Za razliko od tipičnih peščenih plaž Sarakiniko turiste osupne z nadnaravnim okoljem gladkih belih skalnih formacij, majhnih jam in naravnih zalivčkov s čisto turkizno vodo, ki ponuja oster kontrast z belimi klifi. Izjemna veduta jo uvršča med najbolj fotografirane lokacije v Grčiji, še piše GreekReporter, ki pa opozarja, da je zaradi izpostavljene lege še posebej ranljiva zaradi močnih vetrov in razburkanega morja, kar je dokazala tudi današnja tragedija.