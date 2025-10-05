Na eni od ladij, ki jih zadržuje Izrael, tudi hrvaška kapitanka

Udeleženci flotilje s humanitarno pomočjo za Gazo, ki jih je v minulih dneh pridržal Izrael ob ustavitvi ladij, postopoma zapuščajo Izrael. Morana Miljanović, hrvaška odvetnica in kapitanka ene od 50 ladij, ki so poskušale dostaviti humanitarno pomoč v Gazo, je na varnem in se počuti dobro, je v soboto zvečer sporočila Pobuda za svobodno Palestino.

Kot je znano, je izraelska vojska ladje, namenjene v Gazo, prestregla in aretirala aktiviste na njih. V soboto je deportirala 137 ljudi, več deset jih bo Izrael zapustilo prostovoljno, nekaj deset pa jih je še vedno v priporu. Izraelsko zunanje ministrstvo je ob tem sporočilo, da nobena ladja ne bo dosegla Gaze, humanitarno misijo, ki je odplula iz pristanišč Španije, Italije, Grčije in Tunizije, pa je označilo za "provokacijo". V objavi na omrežju X so zapisali, da so v Turčijo deportirali še 137 "provokatorjev s flotilje", in dodali, da si Izrael prizadeva pospešiti deportacije. Kot so navedli, so med deportiranimi državljani ZDA, Italije, Združenega kraljestva, Švice, Jordanije in več drugih držav.

Med pridržanimi tudi Hrvatica

Znane pa so tudi prve informacije o hrvaški kapitanki Morani Miljanović, ki v humanitarni akciji nudi pravno pomoč. "Z Morano je vse v redu, je na varnem. Oglasila se bo, ko bo imela priložnost," so v Pobudi za svobodno Palestino odgovorili na vprašanje agencije Hina. Hrvaška odvetnica Miljanovićeva se nahaja na krovu ladje Shireen, poimenovane po pogumni palestinski novinarki Shireen Abu Akleh, ki so jo izraelski vojaki ubili med poročanjem o njihovi invaziji na begunsko taborišče leta 2022. Gre za ladjo, s katere se ladjam flotilje zagotavlja pravna podpora. Po poročanju hrvaških medijev Miljanovićeva v soboto zvečer ni bila dosegljiva za komentar.

Morana Miljanović FOTO: Facebook icon-expand

Grobo postopanje s pridržanimi aktivisti

Okoljska aktivistka Greta Thunberg je švedskim oblastem povedala, da je bila v izraelskem priporu po aretaciji in odstranitvi iz flotilje deležna krutega ravnanja, poroča Guardian. Še nekdo od pridržanih je prav tako povedal, da so izraelski vojaki fotografirali Thunbergovo, ki so jo prisilili, da v rokah drži izraelsko zastavo. "Veleposlaništvo je lahko obiskalo Greto. Poročala je o dehidraciji. Ni prejela dovolj hrane in vode. Povedala je tudi, da se ji je pojavil izpuščaj, za katerega sumi, da ga povzročajo stenice. Govorila je o grobem ravnanju in povedala, da je dolgo časa sedela na trdih površinah," so sporočili.

Italijanski zunanji minister Antonio Tajani je v soboto sporočil, da bo skupina 26 italijanskih državljanov, ki je bila na krovu flotilje Global Sumud Flotilla, v kratkem zapustila Izrael na krovu čarterskega poleta. Še 15 Italijanov pa ni podpisalo soglasja za prostovoljni odhod iz države in čakajo na sodno odločbo o deportaciji, ki naj bi bila izdana v prihajajočem tednu. Obenem je pozval Izrael, naj s pridržanimi ravna s spoštovanjem in ob upoštevanju njihovih pravic. Poziv k izboljšanju razmer v priporu je Rim podal že v petek, potem ko je ekipa italijanskega veleposlaništva po srečanju s pridržanimi izpostavila, da so sicer zdravi, a telesno in psihično izčrpani. Že v petek so se v Italijo vrnili štirje italijanski poslanci, dva evropska in dva nacionalna, ki so bili prav tako pridržani po ustavitvi ladij flotilje. V znak solidarnosti s pridržanimi italijanskimi aktivisti je v petek v mestih po državi potekala splošna stavka, ki so jo spremljali množični protesti. Sindikati udeležbo ocenjujejo na dva milijona.

Spomnimo

Flotilja Global Sumud je s humanitarno pomočjo na krovu in z namenom prebiti izraelsko blokado palestinske enklave pred mesecem dni odplula iz Španije. V njej je sodelovalo več deset ladij z več sto aktivisti, politiki, novinarji, študenti in humanitarci na krovu. Izraelska mornarica je začela prestrezati ladje v sredo zvečer. Izraelsko zunanje ministrstvo, ki je celotno odpravo označilo za provokacijo, je še zadnjo prestreglo v petek in sporočilo, da nobenemu od plovil ni uspelo prebiti blokade.